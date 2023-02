GNW-Adhoc: Sid Kosaraju kommt als President von TELUS Health zu TELUS

^VANCOUVER, British Columbia (Kanada), Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach

einer umfassenden globalen Suche hat TELUS heute bekanntgegeben, dass Sudhakar (Sid) Kosaraju dem Unternehmen als President von TELUS Health beitritt. TELUS Health ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet des Wohlbefindens und bietet Kunden und Einzelpersonen in mehr als 160 Ländern sowohl digitale Innovationen als auch klinische Dienstleistungen zur Verbesserung der körperlichen, geistigen und finanziellen Gesundheit und des Wohlbefindens über das gesamte Spektrum der Primär- und Präventivversorgung. ?Ich freue mich sehr, Herrn Kosaraju als wichtiges Mitglied in unserem leitenden Führungsteam von TELUS begrüßen zu dürfen", so Darren Entwistle, President und CEO von TELUS. ?Mit mehr als 20 Jahren globaler Erfahrung in der Führung von Unternehmen mit Schwerpunkt auf innovativer Gesundheitstechnologie und -dienstleistungen ist Herr Kosaraju in einer hervorragenden Ausgangsposition, um die weitere Entwicklung von TELUS Health zu leiten. Mit seinem enormen Fachwissen wird Herr Kosaraju die Produktinnovation, die Vertriebsstärke und eine engagierte Kultur vorantreiben, bei der die Kunden in unserem gesamten Gesundheitsgeschäft an erster Stelle stehen. Unter der Leitung von Herrn Kosaraju werden wir unsere transformative Strategie der Nutzung von Datenanalysen und dynamischen Erkenntnissen beschleunigen, um den Zugang zu fortschrittlichen Gesundheitsdienstleistungen zu revolutionieren, einschließlich datengesteuerter Präventions- und Wellness-Lösungen, und um bemerkenswerte Gesundheitserlebnisse zum Nutzen unserer Kunden und Einzelpersonen, die wir bedienen, zu ermöglichen." Im Laufe seiner weitreichenden Karriere war Herr Kosaraju an vorderster Front der Innovation im Gesundheitswesen tätig. Im Rahmen seiner Tätigkeiten gründete er Organisationen in der Gesundheitstechnologie- und Dienstleistungsbranche, baute dieses aus und erzielte darüber hinaus auf globaler Ebene positive Ergebnisse für Interessengruppen. Er kommt zu TELUS von Change Healthcare, wo er zuletzt als Senior Vice-President und General Manager, Clinical Decision Support, mit dem Mandat, beträchtliche strategische Wachstumsmöglichkeiten für das Unternehmen voranzutreiben, tätig war. ?Ich bin stolz darauf, zu einem so entscheidenden Zeitpunkt zu TELUS Health zu stoßen - jetzt, da wir auf dem besten Weg sind, das vertrauenswürdigste Wellness-Unternehmen der Welt zu werden", erklärte Herr Kosaraju. ?Ich bin sehr inspiriert von dem absoluten Engagement von TELUS Health, seine weltweit führenden Technologien, Produkte, klinischen Dienstleistungen und leidenschaftlichen Teammitglieder zu nutzen, um den Zugang zur Versorgung zu revolutionieren und bemerkenswerte Gesundheitserfahrungen voranzutreiben. Ich freue mich darauf, unsere Teammitglieder bei der Verwirklichung unserer gemeinsamen Ziele zu führen." Mit seiner bemerkenswerten Branchenkenntnis hat Herr Kosaraju immer wieder sein Talent für den Aufbau wichtiger Geschäftspartnerschaften unter Beweis gestellt, unter anderem mit einigen der bedeutendsten Gesundheitsorganisationen in Europa; er hat groß angelegte Fusionen und Übernahmen geleitet und mit seinem tief verwurzelten Unternehmergeist dazu beigetragen, mehrere innovative Start-ups zu vergrößern, darunter ein digitales Gesundheitsunternehmen, das an der NASDAQ an die Börse gebracht wurde. Herr Kosaraju wird zusammen mit dem erfahrenen und versierten Führungsteam von TELUS Health das Unternehmen in die Zukunft führen, um die Mission des Unternehmens voranzutreiben und das gesundheitliche Wohlergehen, die psychische Gesundheit und die präventiven Versorgungsergebnisse für Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Herr Kosaraju ist Darren Entwistle unterstellt und wird von Montreal, Kanada, aus arbeiten. Über TELUS Health TELUS Health ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, das für Menschen in mehr als 160 Ländern sowohl digitale Innovationen als auch klinische Dienstleistungen zur Verbesserung der körperlichen, geistigen und finanziellen Gesundheit und des Wohlbefindens über das gesamte Spektrum der Primär- und Präventivversorgung bereitstellt. TELUS Health nutzt die Möglichkeiten der Technologie, um vernetzte Lösungen und Dienstleistungen sowohl persönlich als auch virtuell bereitzustellen. Damit verbessert TELUS Health den Zugang zur Gesundheitsversorgung und revolutioniert den Informationsfluss, während es gleichzeitig die Zusammenarbeit, Effizienz und Produktivität für Ärzte, Apotheker, Gesundheitsbehörden, verbündete Angehörige der Gesundheitsberufe, Versicherer, Arbeitgeber und Menschen auf der ganzen Welt erleichtert und so seine Vision der Umgestaltung des Gesundheitswesens und der Befähigung der Menschen zu einem gesünderen Leben vorantreibt. Unser klinisches Team besteht aus renommierten und leidenschaftlichen Gesundheitsexperten auf der ganzen Welt, die Hunderttausenden von Arbeitgebern, Berufstätigen und ihren Familien eine erstklassige, auf den Menschen ausgerichtete Versorgung bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.telushealth.com (http://www.telushealth.com). Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Jill Yetman TELUS Media Relations 416-992-2639 jill.yetman@telus.com Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/978c15f5-2072-421d-adf5- 96cd880b758f °