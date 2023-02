NVIDIA - Wo gibt es neue Chancen?

In dieser Rally seit Anfang Januar habe ich im Rahmen meiner Tradingideen/ meines Musterdepots Active Trading in unserem redaktionellen Angebot PROmax 3 Trades auf Nvidia durchgeführt. Der erste Trade (Tradingidee AP68 - Nvidia long) brachte noch keinen Erfolg, weil ein platziertes Limit etwas zu niedrig war und nicht gefüllt wurde. Die beiden anderen Trades wurden am 25. Januar und 07. Februar dann schon im Musterdepot eingegangen. Dabei wurden die Hebelzertifikate mit den Isins: DE000KH2PT64 zu 2,11 EUR und DE000PE8KUY6 zu 1,04 EUR gekauft. Nach einem Anstieg um etwas über 50 % wurde am 26. Januar bzw. noch am 07. Februar das jeweils investierte Kapital wieder abgezogen. Am Freitag wurden beide Restpositionen zwecks Gewinnmitnahmen zu 1,25 EUR und 4,87 EUR verkauft. Die beiden erfolgreichen Trades brachten also Gewinne von 79,94 % und 46,47 %.