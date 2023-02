EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG mit solidem Quartalsauftakt im neuen Geschäftsjahr 2022/2023

EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Deutsche Konsum REIT-AG mit solidem Quartalsauftakt im neuen Geschäftsjahr 2022/2023



PRESSEMITTEILUNG Deutsche Konsum REIT-AG mit solidem Quartalsauftakt im neuen Geschäftsjahr 2022/2023 Periodenüberschuss bei EUR 8,3 Mio.

Mieterlöse um 2 % auf EUR 18,7 Mio. gestiegen

Monatsmiete pro m² wächst um 1,1 % („Like-for-like“) allein im Q1 2022/2023

FFO leicht rückläufig bei EUR 10,2 Mio. / FFO je Aktie bei EUR 0,29

Portfolio mit Bilanzwert von EUR 1,1 Mrd.

EPRA NTA je Aktie wächst um 1,5 % auf EUR 11,14

Net-LTV bei 51,3 % Potsdam, 14. Februar 2023 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) hat das erste Quartal des neuen Geschäftsjahrs 2022/2023 mit soliden Ergebnissen abgeschlossen. Anstieg der Mieterlöse / FFO leicht rückläufig

Die Mieterlöse der Gesellschaft haben sich gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um gut 2 % von EUR 18,3 Mio. auf EUR 18,7 Mio. erhöht. Dies liegt zum einen an weiteren Zukäufen, aber auch an Indexmieterhöhungen im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund von Wertsicherungsklauseln. Die monatliche Miete pro m² stieg dabei auf gleicher Basis („Like-for-like“) allein im ersten Geschäftsquartal 2022/2023 um 1,1 %, davon 0,7 % aus Indexmieterhöhungen. Dem absoluten Anstieg der Mieterlöse entgegen wirkten im ersten Quartal die Mietenabgänge der zum Ende des letzten Geschäftsjahres veräußerten Objekte, die erst ab Mitte des ersten Geschäftsquartals durch die Zugänge der Ankaufsobjekte kompensiert wurden. Die Funds from Operations („FFO“) waren hingegen leicht rückläufig und beliefen sich auf EUR 10,2 Mio. (Q1 2021/2022: EUR 10,7 Mio.), was auf Mietenabgänge durch Objektverkäufe, leicht höhere Instandhaltungsaufwendungen sowie vor allem auf höhere Nettozinsaufwendungen von etwa EUR 0,5 Mio. gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum zurückzuführen ist. Dementsprechend liegen die FFO je Aktie bei EUR 0,29 leicht unter dem Vorjahreswert (Q1 2021/2022: EUR 0,30). Die aFFO (FFO nach Abzug der kapitalisierten Modernisierungsmaßnahmen) lagen aufgrund umfangreicher Investitionen in die Revitalisierung der Objekte Stralsund und Ueckermünde aus dem laufenden Cashflow bei EUR 2,2 Mio. (Q1 2021/2022: EUR 7,6 Mio.) bzw. EUR 0,06 je Aktie (Q1 2021/2022: EUR 0,22 je Aktie). Die Revitalisierungsmaßnahmen stehen kurz vor dem Abschluss, sodass in den Folgequartalen wieder mit steigenden aFFO zu rechnen ist. Portfolio umfasst 185 Immobilien mit einem Bilanzwert von EUR 1,1 Mrd.

Zur Mitte des ersten Quartals des neuen Geschäftsjahrs erfolgten die Nutzen- und Lastenübergange von elf Objekten mit Jahresmieten von EUR 3,8 Mio. Derzeit steht der Übergang eines weiteren Lebensmittelmarktes in Suhl aus, der voraussichtlich zum März 2023 erfolgen wird. Damit umfasst das zum 31. Dezember 2022 bilanzierte Immobilienportfolio 185 Einzelhandelsobjekte mit einem Bilanzwert von EUR 1,106 Mrd. (30. September 2022: EUR 1,051 Mrd.) und erwirtschaftet eine annualisierte Jahresmiete von rund EUR 77,8 Mio. (30. September 2022: EUR 73,2 Mio.). Weiterhin wurde im Q1 2022/2023 der Verkauf eines Baumarktes in Chemnitz zu einem attraktiven Verkaufspreis in Höhe der etwa 17,5-fachen Jahresmiete (bzw. 5,7 % Anfangsrendite) beurkundet. Der Nutzen- und Lastenübergang des Objektes erfolgte zwischenzeitlich im Januar 2023. Die durchschnittliche Ankaufsrendite des Gesamtportfolios beträgt derzeit 10,0 %. EPRA NTA je Aktie erhöht sich auf EUR 11,14 / Net-LTV beträgt 51,3 %

Der EPRA NTA je Aktie (vollverwässert) hat sich zum 31. Dezember 2022 auf EUR 11,14 erhöht (30. September 2022: EUR 10,98 je Aktie). Dies resultiert maßgeblich aus dem Periodengewinn. Der Net-LTV beläuft sich zum Quartalsende auf 51,3 % (30. September 2022: 49,7 %), erhöhte sich geringfügig aufgrund der Aufnahme neuer Immobiliendarlehen und liegt damit leicht über dem Zielwert von rund 50 %. FFO-Prognose bestätigt

Der Vorstand bestätigt auf Basis der aktuellen Planung und Erkenntnisse die Einhaltung der FFO-Prognose zwischen EUR 40 Mio. und EUR 44 Mio. im aktuellen Geschäftsjahr. Telefonkonferenz

Die Deutsche Konsum REIT-AG wird zu den Ergebnissen des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2022/2023 heute , am 14. Februar 2023 , um 10:00 Uhr CET eine Analystenkonferenz (Webcast und Telefonkonferenz) abhalten. Die entsprechende Ergebnispräsentation sowie weitere Informationen zum Webcast und zur Telefonkonferenz finden Sie unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/. Der Finanzbericht zum ersten Quartal 2022/2023 steht unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/ zum Download zur Verfügung.

Über das Unternehmen

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt

Kontakt

Deutsche Konsum REIT-AG

Stefanie Frey

Investor Relations

E-Mail: sf@deutsche-konsum.de

Tel.: +49 (0) 331 74 00 76 – 533

