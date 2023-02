COCA-COLA - Die Zahlen machen es auch nicht besser

The Coca-Cola Co. - WKN: 850663 - ISIN: US1912161007 - Kurs: 59,590 $ (NYSE)

Meldung von gestern Nachmittag: The Coca-Cola Co. trifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,45 die Analystenschätzungen. Umsatz mit $10,1 Mrd. über den Erwartungen von $10,01 Mrd. Im Ausblick auf 2023 erwartet Coca-Cola ein organisches Umsatzwachstum von 7 bis 8 % (Analystenprognose: 7,15 %). Quelle: Stock3-Live-Ticker

Das Umsatzwachstum dürfte sich im Vergleich zum Jahr 2022 in 2023 auf rund 7 - 8 % halbieren, so der US-Konzern in seinem gestrigen Ausblick. Und dies scheint den Anlegern nicht gemundet zu haben, denn die Aktie wurde im Handel an der Wall Street nach einer leicht positiven Eröffnung direkt wieder unter den Support bei 60,13 USD abverkauft. Damit könnte sich der Abwärtstrend seit Dezember jetzt auch direkt bis an die Unterstützungszone von 57,55 - 58,07 USD ausdehnen. An dieser Stelle dürfte später die mittelfristige Aufwärtstrendlinie als stabilisierende Diagonale ins Spiel kommen und die Abwärtswelle der Coca-Cola-Aktie abbremsen.

Sollte der Wert dagegen auch unter 56,00 USD einbrechen, wäre das nächste Verkaufssignal aktiv und mit einem Rückfall auf das frühere Rekordhoch bei 54,14 USD zu rechnen. Darunter könnte sich die große Korrektur seit dem Rekordhoch bei 67,20 USD bereits bis 52,28 und 51,58 USD ausdehnen.

Gelingt dagegen eine Bodenbildung vor der Unterstützung bei 57,55 USD, könnte ein Anstieg über das Zwischenhoch bei 61,58 USD zu einer Erholung bis 64,00 USD führen.

Coca-Cola Chartanalyse (Tageschart)

Für Sie war dieser Beitrag interessant? Kennen Sie sich auch schon mit Zig-Zags, Triangles und Flats aus? Wie wäre es mit zwei Schnupperwochen mit dem bekanntesten Elliott-Wellen-Spezialist im deutschsprachigen Raum? Testen Sie jetzt 14 Tage lang den Premium-Service Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje Hinzu kommen exklusive Live-Trading-Webinare, bei denen Sie André Tiedje bei seiner legendären, eigens entwickelten Strategie über die Schulter schauen können.

Mehr zu Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)