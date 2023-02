SECUNET SECURITY - Chance auf starke Rally

secunet Security Networks AG - WKN: 727650 - ISIN: DE0007276503 - Kurs: 224,000 € (XETRA)

Die Aktie von secunet Security markierte im November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 608,00 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Korrekturbewegung. Dabei fiel der Wert im September 2022 auf ein Tief bei 163,80 EUR zurück.

In den letzten Monaten erholte sich die Aktie wieder. In der letzten Woche erreichte sie den zentralen Widerstandsbereich um 251,50 EUR. Dort liegen mit den beiden EMAs 50 und 200, dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und einem wichtigen Zwischentief in der Korrektur mehrere einzelne Widerstände, die diesen Bereich zusammen zum zentralen Widerstandsbereich machen.

Die Aktie prallte zunächst an diesem Bereich nach unten ab. Zu Wochenbeginn folgen aber keine weiteren Verkäufe. Der Aufwärtstrend seit September bei aktuell 203,17 EUR ist intakt.

Kaufwelle kann starten, wenn …

Gelingt der Aktie von secunet Security ein stabiler Ausbruch über den Widerstandsbereich um 251,50 EUR, ergäbe sich ein Kaufsignal, das mehrere Wochen tragen könnte. Ein Anstieg in Richtung 368,40 EUR oder sogar an das Abwärtsgap aus dem November 2021 wäre dann möglich.

Sollte der Wert allerdings unter den Aufwärtstrend seit September abfallen, dann müsste mit einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 163,80 EUR und an den Aufwärtstrend seit Januar 2009 bei 134,26 EUR gerechnet werden.

Fazit: Der Triggerbereich für eine weitere Rally ist klar. Aber er muss erst noch durchbrochen werden.

