GNW-Adhoc: Rackspace Technology unterstützt JobTarget bei der Verbesserung der Online-Personalbeschaffung und -Einstellung für Fortune 1000 mit AWS

^SAN ANTONIO, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/)® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End- to-End-Multicloud-Technologielösungen, ist kürzlich eine Partnerschaft mit JobTarget (https://www.jobtarget.com/), einer führenden Plattform für die Stellensuche und -vermittlung, eingegangen, um eine skalierbare Amazon Web Services (AWS)-Infrastruktur, -Anwendungsarchitektur und -Datenbank aufzubauen und einzuführen, wobei der Schwerpunkt auf hoher Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Leistung, Sicherheit und Kosteneffizienz als Schlüsselkennzahlen für die Zukunft liegt. Die Rekrutierungslösungen von JobTarget helfen Fortune-1000-Unternehmen, Personalvermittlungsagenturen und kleinen Unternehmen, den Personalbeschaffungsprozess zu verbessern. Die schnell wachsende Plattform ermöglicht es Personalvermittlern und Personalverantwortlichen, ihre Rekrutierungsstrategien umzusetzen und effizient zusammenzuarbeiten, um offene Stellen zu besetzen. Die JobTarget-Plattform hat eine globale Reichweite und bietet daten- und analytikgestützte Beschaffung und Rekrutierung. In den letzten zehn Jahren hatte JobTarget mehrere Produkte mit einer einzigen C#-Codebasis und einer Microsoft SQL-Datenbank mit mehr als 800 Tabellen und über 1.500 gespeicherten Prozeduren entwickelt. Um Wachstum zu ermöglichen und die Leistung aufrechtzuerhalten, strebte JobTarget einen Wechsel in die Cloud an. Als das Unternehmen jedoch begann, auf AWS aufzubauen, stieß es schnell auf Komplexitäten, die die Migration verlangsamen oder verzögern könnten. Nach Rücksprache mit dem JobTarget-Team identifizierte Onica by Rackspace Technology Lücken und Möglichkeiten und gab Empfehlungen zu Best-Practices, Account- Strategie, DevOps, Pipeline-Struktur, Anwendungsarchitektur und Datenbankarchitektur in Bezug auf AWS. ?Um einen nativen Betrieb in der Cloud zu ermöglichen, müssen Sie Ihre gesamte Softwareentwicklungsstrategie überdenken", so Mark Oreta, Chief Technology Officer bei JobTarget. ?Das Team von Rackspace Technology hat uns hervorragend betreut und angeleitet. Sie hätten unserem Team einfach sagen können, was es zu tun hat, aber sie sind wirklich über sich hinausgewachsen und haben uns geholfen, das Warum zu verstehen." Während der Umstellung wuchs das Geschäft von JobTarget im Jahr 2021 um 100 % und verdoppelte sich dann im Jahr 2022 erneut. Mit der Unterstützung von Rackspace Technology war JobTarget zu Folgendem in der Lage: * Entwurf und Entwicklung einer neuen, modernisierten Anwendungs- und Datenbankarchitektur, um die Vorteile von AWS Serverless Best Practices zu nutzen * Verwendung von Domain-Driven Design (DDD) und Event Storming zur Schaffung einer neuen, ereignisgesteuerten Architektur, die in der Lage ist, die größten Datenbankressourcen zu nutzen * Migration bestehender Dienste und Einrichtung neuer Dienste, die nicht von der Microsoft SQL-Datenbank abhängig sind * Anleitung zur AWS-Kontostruktur, DevOps, Pipeline-Struktur und AWS-Best- Practices, damit JobTarget auf AWS aufbauen kann ?Das Team von JobTarget kümmert sich nun um die Migration, die IT-Strategie und den Betrieb und pflegt gleichzeitig eine fruchtbare Beziehung zu Rackspace Technology", so Jeff DeVeter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology. ?Dank unserer Zusammenarbeit ist die Infrastruktur des Unternehmens flexibler geworden, die Kosten sind gesunken und das Team hat bei Bedarf einfachen Zugang zu unserem AWS-Know-how." Darüber hinaus kann JobTarget leichter Innovationsinitiativen verfolgen und neue Funktionen und Produkte schnell auf den Markt bringen. Die Echtzeit- Datenverarbeitung auf einer ereignisgesteuerten Architektur hat auch neue Möglichkeiten geschaffen, bestehende Datenanalysefunktionen zu verbessern. ?Rackspace Technology war ein großartiger Partner, der uns geholfen hat, das Beste aus unserer AWS-Investition herauszuholen", so Oreta. ?Sie haben uns dabei geholfen, die richtigen Technologien auszuwählen und zu implementieren, und dank ihres Fachwissens konnten wir es gleich von Anfang an richtig machen." Um mehr über die Partnerschaft zwischen Rackspace Technology und JobTarget zu erfahren, sehen Sie sich das Video zur Fallstudie an (https://youtu.be/UVIKpP--QvU) und klicken Sie hier (https://www.rackspace.com/case-studies/jobtarget). 