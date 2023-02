AKTIEN IM FOKUS: Netflix sehr schwach - JPMorgan: 'Kaufgelegenheit'

NEW YORK (dpa-AFX) - Netflix haben am Donnerstag mit hohen Kursabschlägen ihre jüngste Schwäche fortgesetzt und die Unterstützung von Mitte Januar getestet. Diese hielt bislang bei einem Tief von 314,30 Dollar. Zuletzt sanken die Titel des Streamingdienstes um 4,5 Prozent auf 319,68 Dollar, womit sie im Nasdaq 100 unter den größten Verlierern waren. Von Netflix geplante Preissenkungen in vielen Ländern belasteten.

Für Analyst Doug Anmuth von JPMorgan fällt die Kursreaktion jedoch übertrieben aus, wie er in einer aktuellen Studie schrieb. Den Kursrücksetzer sieht er als Kaufgelegenheit. Anmuth zufolge könnten die Preiskürzungen, die in kleineren und eher aufstrebenden Ländern vorgesehen seien, insgesamt etwa zehn Prozent der derzeitigen Abonnenten betreffen, deren Umsatzbeitrag wohl nur im einstelligen Prozentbereich liege. Auch dürfte das Management die Preissenkungen zur Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal wohl schon antizipiert haben./ajx/he