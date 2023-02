EQS-News: STEMMER IMAGING bestätigt den Wachstumspfad in 2022 eindrucksvoll mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten und signifikant gesteigerter EBITDA-Marge

EQS-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

STEMMER IMAGING bestätigt den Wachstumspfad in 2022 eindrucksvoll mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten und signifikant gesteigerter EBITDA-Marge



Puchheim, 23. Februar 2023

STEMMER IMAGING bestätigt den Wachstumspfad in 2022 eindrucksvoll mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten und signifikant gesteigerter EBITDA-Marge Umsatzwachstum von 19,4 % auf EUR 155,4 Mio. (Vorjahr: EUR 130,1 Mio.)

EBITDA-Anstieg um 62,7 % auf EUR 28,2 Mio. (Vorjahr: EUR 17,4 Mio.)

EBITDA-Marge steigt deutlich auf 18,2 % (Vorjahr: 13,3 %) Puchheim, 23. Februar 2023 – Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) veröffentlicht heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022. Die Gesellschaft legt für das abgelaufene Geschäftsjahr trotz herausfordernder gesamt-wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und weiterhin andauernder Lieferengpässe erneut deutlich zweistellige Wachstumsraten für Umsatz und Ergebnis vor und setzt das inzwischen seit zwölf Quartalen stetige Wachstum der Profitabilitätskennzahlen eindrucksvoll fort. Die Gruppe erwirtschaftete nach vorläufigem Stand der Prüfung einen Umsatz von EUR 155,4 Mio., was im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von 19,4 % entspricht. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg deutlich auf EUR 28,2 Mio. (Vorjahr: EUR 17,4 Mio.). Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 13,3 % im Vorjahr auf 18,2 %. Damit liegen die erzielten Ergebnisse am oberen Ende der im November 2022 angepassten Umsatzbandbreite von EUR 150-156 Mio. sowie oberhalb der bereits angehobenen EBITDA-Bandbreite von EUR 24,0-27,5 Mio. Die positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung der vergangenen Quartale setzte sich auch im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022 weiter fort und sorgte für einen erneuten Umsatz- und Ergebnisanstieg im Vergleich zum Vorquartal. Im Jahresverlauf konnte die STEMMER IMAGING AG ihre Position in strategischen Wachstumsmärkten weiter ausbauen. Gestützt wurde das Rekordergebnis nicht nur durch eine starke Marktdynamik, sondern auch durch wichtige Erfolge in strategischen Endmärkten wie beispielsweise E-Mobility sowie Sports & Entertainment. Darüber hinaus konnte STEMMER IMAGING trotz der globalen Lieferengpässe seine differenzierte Aufstellung für sich nutzen und positiv in Umsatz- und Ergebniseffekte umsetzen. Arne Dehn, Vorstandsvorsitzender der STEMMER IMAGING AG, kommentiert: „Die positive Umsatzentwicklung und insbesondere das starke EBITDA unterstreichen nicht nur unser robustes Geschäftsmodell sondern zeigt auch, dass sich die Umsetzung unserer strategischen Maßnahmen bezahlt macht. Durch die in unserem Anspruch ‚Leading Vision‘ verankerte Fähigkeit, uns an ein deutlich verändertes Marktumfeld anzupassen, ist es uns gelungen, unseren Umsatz seit 2020 um mehr als 50 % zu steigern sowie das operative Ergebnis beinahe zu vervierfachen.“ Trotz der vielfältigen wirtschaftlichen Unsicherheiten rechnet der Vorstand im aktuellen Geschäftsjahr mit weiterem Wachstum. Die Prognose hierzu wird traditionell im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts abgegeben. Michael Bülter, CFO der Gesellschaft, ergänzt: „In den vergangenen drei Jahren haben wir unsere Strategie konsequent in starke Finanzkennzahlen umgesetzt und 2022 den Grundstein für weiteres Wachstum gelegt. Auf Basis unserer starken Ertragskennzahlen sowie der guten Auftragslage sehen wir uns auch im Jahr 2023 für weiteres Wachstum gerüstet.“ Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Das endgültige Finanzergebnis für das Geschäftsjahr 2022 wird die STEMMER IMAGING AG am 31. März 2023 veröffentlichen. Über STEMMER IMAGING STEMMER IMAGING ist der international führende Partner für Bildverarbeitungstechnologie. Für industrielle und nicht-industrielle Anwendungen vereint unser Angebot ein umfangreiches Handelssortiment mit hoher Expertise und wertsteigernden Services. Zusätzlich entwickeln wir Subsysteme für bestimmte Aufgabenstellungen. Seit über 35 Jahren unterstützen wir unsere Kunden dabei, eine führende Rolle in ihren Märkten einzunehmen – mittlerweile auch im europäischen Ausland und in Lateinamerika. Kontakt: STEMMER IMAGING AG

