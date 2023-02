Iron Mountain hält die Dividende stabil

Der amerikanische Technologiekonzern Iron Mountain Inc. (ISIN: US46284V1017, NYSE: IRM) wird am 5. April 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,6185 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausbezahlen. Record date ist der 15. März 2023.

Der Konzern aus Boston schüttet somit auf das Jahr hochgerechnet 2,474 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 52,75 US-Dollar (Stand: 23. Februar 2023) entspricht das einer Dividendenrendite von 4,69 Prozent.

Iron Mountain wurde 1951 gegründet und verwaltet für Unternehmen weltweit Datenbestände, darunter Geschäftsunterlagen, elektronische Dateien, medizinische Daten und E-Mails. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 1,28 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,16 Mrd. US-Dollar) bei einem Ertrag von 126 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 61 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 23. Februar 2023 berichtet wurde. Die Funds From Operations auf bereinigter Basis betrugen 286,79 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 267,03 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 5,82 Prozent im Plus (Stand: 23. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 14,72 Mrd. US-Dollar.

