EQS-News: Bestätigung der Zahlen und Weiterentwicklung der Vertriebsstrategie

Bestätigung der Zahlen und Weiterentwicklung der Vertriebsstrategie Vaduz/Triesen, 27.02.2023. Als „kleinstes Fitnessstudio der Welt“ bietet EasyMotionSkin ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Nach dem Börsengang im Dezember 2021 konnte im vergangenen Geschäftsjahr die auf einem externen Research basierende Markterwartung erfüllt werden. Die konkreten Zahlen zum Gesamtjahr 2022 wird die Gesellschaft nach der Generalversammlung mit der Vorlage des Geschäftsberichts veröffentlichen. Die Premiummarke baut die Vertriebsstrategie weiter aus. Setzte das Unternehmen bisher vor allem auf klassische Einmalverkäufe, wird das Angebot nun zusätzlich um Abo- und Miet-Varianten ergänzt. Mit dem geplanten strategischen Ausbau geht mit 01. März 2023 auch ein personeller Wechsel einher. Für die Funktion als Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft und Geschäftsführer der GmbH konnte der international erfahrene Vertriebsprofi und Unternehmer Christian Keck (54) mit Verantwortung für Vertrieb und Marketing gewonnen werden. Der bisherige Verwaltungsrat Michael Spitznagel widmet sich als Geschäftsführer der BodyClub24 GmbH dem Ausbau des Franchise-Konzeptes. Die neuen Abo- und Miet-Varianten können neben Fitness-Studios, Physio- und Gesundheitseinrichtungen nun auch Betriebe aus Hotellerie, Tourismus, dem Beauty- und Kosmetik-Sektor in Anspruch nehmen. „Abo- und Miet-Modelle sind kundenfreundliche Angebote, die im B2B-Segment gut ankommen. Sie lassen sich einfach kalkulieren und mühelos in das eigene Business integrieren. Unsere Kunden können so einen unkomplizierten Einstieg in ein Neu- oder Zusatzgeschäft schaffen und regelmäßig Einnahmen ohne Kapitalbindung generieren. Wir als Unternehmen werden durch die wiederkehrenden Umsätze profitieren.“ erklärt EasyMotionSkin CEO Jürgen Baltes. Mit dem EasyMotionSkin-Trainingssystem können Unternehmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ihren Mitarbeitern modernste Möglichkeiten zum Fitness-Training und zur Gesundheitsförderung anbieten, so Jürgen Baltes. „Wir merken wachsendes Interesse in diesem Bereich. Weniger Fehltage, leistungsstarke Mitarbeiter und letztlich auch die Positionierung als innovativer und attraktiver Arbeitgeber sind nur einige der Vorteile dieser steuerlich interessanten Maßnahme für Betriebe.“ Mit der Weiterentwicklung der Vertriebsstrategie verankert sich der Hersteller von innovativen EMS-Trainingssystemen stärker in bestehenden und neuen Marktsegmenten. Marketingmaßnahmen wie jene als Sponsor der deutschen Hockey-Nationalmannschaften und des Bob-Teams Lochner sorgen für eine breitenwirksame Bekanntheit. Die erfolgreiche Teilnahme an der ESA-Raumfahrtmission „Cosmic Kiss“ im Jahr 2021, bei der der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf der Internationalen Weltraumstation ISS mit EasyMotionSkin erfolgreich gegen Muskelschwund und Knochenabbau antrainierte, sorgen spürbar für Akzeptanz und Wertschätzung. ÜBER EASYMOTIONSKIN TEC AG: Als „kleinstes Fitnessstudio der Welt“ bietet EasyMotionSkin Einsteigern und Sportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Patentierte Trockenelektroden in einem EMS-Anzug stimulieren mit niederfrequenten elektrischen Impulsen bis zu 90% der Körpermuskulatur und sorgen so für erhöhte Sauerstoffaufnahme, Leistungssteigerung, optimale Trainingseffekte und Regeneration. Basis für dieses markenrechtlich geschützte High-Tech Produkt sind das Know-how eines führenden Herz-Mediziners aus Deutschland sowie anerkannte Studien, die die positiven Effekte nachweislich belegen. EasyMotionSkin ist ein Premiumprodukt, entwickelt und produziert in Deutschland. Durch die Nutzung der Digitalisierung und durch die Entwicklung weiterer Produktnovationen spannt EasyMotionSkin den Bogen vom innovativen Fitnesssystemhersteller zum zukunftsorientierten Tech-Unternehmen in der internationalen Gesundheits- und Lifestyle-Branche. www.easymotionskin.com Kontakt: EasyMotionSkin Tec AG Jürgen Baltes (CEO) Schliessa 6 FL-9495 Triesen mail: ir@ems.ag

