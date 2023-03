COVESTRO - Weniger Gewinn in 2023, Dividende gestrichen, Kurslücke gerissen

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 39,630 € (XETRA)

Covestro erzielt 2022 einen Umsatz von €17,97 Mrd (vorläufig: €17,97 Mrd), ein Ebitda von €1,62 Mio (vorläufig: €1,61 Mio), ein Nettoergebnis von -€272 Mio (vorläufig: rund -300 Mio) und einen. Freien operativen Cashflow von €138 (vorläufig: €130 Mio). Für 2022 soll keine Dividende ausgeschüttet werden (VJ: €3,40 je Aktie; Analystenprognose: €0,58 je Aktie). Im Ausblick auf 2023 sieht Covestro den FOCF deutlich unter dem Vorjahr; ein konkreter Ausblick für 2023 wird dem Unternehmen zufolge aufgrund des schwierigen Umfelds nicht gegeben. Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Die Aktie von Covestro hat den Handel heute mit einer Kurslücke eröffnet und brach damit direkt an die Unterstützungszone von 37,88 bis 39,00 EUR ein. An dieser Stelle könnte die Aktie aber im Prinzip ihren Ende September begonnenen Aufwärtstrend schon wieder fortsetzen und damit den heutigen Abverkauf schnell abhaken. Um aber ein bullisches Signal zu generieren, das eine solche Entwicklung unterstreicht, müsste die zuletzt angeschlagene Aktie auch wieder zügig über 41,00 EUR und das Zwischenhoch bei 42,06 EUR ansteigen. In der Folge wäre die Korrektur beendet und eine Aufwärtsbewegung in Richtung 44,76 EUR zu erwarten, der sich darüber bis an die Abwärtstrendlinie bei rund 47,20 EUR ausdehnen könnte.

Sollte die heutige Schwäche aber andauern und den Wert unter 37,88 EUR drücken, wäre der Teilanstieg seit Mitte Dezember gekontert und auch der gesamte Aufwärtstrend seit Ende September in Gefahr. Ein Abverkauf an den nächsten Support bei 35,00 - 35,76 EUR wäre in diesem Fall wahrscheinlich nur der Auftakt für eine Korrektur bis 32,65 - 33,00 EUR.

Covestro Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten, Aktien-Screener und stock3PLUS inclusive: Jetzt das Powerpaket PROmax abonnieren!

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)