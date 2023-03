Eurozone: Unternehmensstimmung hellt sich vierten Monat in Folge auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Februar weiter aufgehellt und den besten Wert seit acht Monaten erreicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 52,0 Zähler, wie die Marktforscher am Freitag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilten. Damit hat sich der Stimmungsindikator bereits den vierten Monat in Folge verbessert, nachdem er im Oktober auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen war.

Eine erste Erhebung für Februar wurde mit der zweiten Schätzung allerdings leicht nach unten revidiert. Zunächst war ein Indexwert von 52,3 Punkten gemeldet worden. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung erwartet.

Der Stimmungsindikator liegt weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Der an den Finanzmärkten stark beachtete Konjunkturindikator signalisiert damit eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.

Die Unternehmensstimmung im Bereich Dienstleistungen hat sich im Februar ebenfalls verbessert. Der entsprechende Indexwert legte von zuvor 50,8 Punkten auf 52,7 Zähler zu. Die erste Schätzung wurde ebenfalls nach unten angepasst./jkr/jsl/jha/