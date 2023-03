Clarksons steigert die Dividende das 20. Jahr in Folge

Der britische Dienstleister Clarksons PLC (ISIN: GB0002018363) wird die Jahresdividende für das Geschäftsjahr 2022 um 10,7 Prozent auf 93 Pence (ca. 1,05 Euro) anheben. Im Vorjahr wurden 84 Pence ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 38,10 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,76 Prozent.

Clarksons zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Die Zwischendividende (29 Pence) wurde bereits im September 2022 ausgeschüttet. Die Auszahlung der Schlussdividende in Höhe von 64 Pence (ca. 0,72 Euro) erfolgt am 26. Mai 2023. Record day ist der 12. Mai 2023. Clarksons hat nach eigenen Angaben die Dividende 20 Jahre in Folge erhöht.

Im letzten Jahr steigerte Clarksons den Umsatz um 36,2 Prozent auf 603,8 Mio. Pfund (ca. 684 Mio. Euro). Unter dem Strich stand ein Ertrag von 80,3 Mio. Pfund (ca. 90,9 Mio. Euro) nach 54,7 Mio. Pfund im Vorjahr.

Clarksons ist ein Anbieter von Schifffahrtsdienstleistungen im Bereich Broking, Financial, Research, Port Services und Technology. Das 1852 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London.

Redaktion MyDividends.de