EQS-HV: Deutsche Konsum REIT-AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.03.2023 in Ludwig-Erhard-Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

07.03.2023 / 15:16 CET/CEST

ISIN: DE000A14KRD3 Absage der ordentlichen Hauptversammlung am 16. März 2023

Die Deutsche Konsum REIT-AG sagt hiermit ihre am 6. Februar 2023 im Bundesanzeiger für Donnerstag, den 16. März 2023, um 11:00 Uhr (MEZ) einberufene ordentliche Hauptversammlung ab. Die im Bundesanzeiger am 6. Februar 2023 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 ist damit gegenstandslos. Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG wird kurzfristig erneut zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 einladen, die Ende Mai 2023 stattfinden wird. Potsdam, im März 2023 Deutsche Konsum REIT-AG Der Vorstand

