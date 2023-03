GEA steigert die Dividende

Der Düsseldorfer Anlagenbauer GEA Group (ISIN: DE0006602006) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,95 Euro (Vorjahr: 0,90 Euro) ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses in Höhe von 42,70 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,23 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 27. April 2023 statt.

Der Umsatz stieg im letzten Geschäftsjahr um 9,8 Prozent auf 5,2 Mrd. Euro. Organisch legte der Umsatz um 8,9 Prozent zu. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand kletterte um 14 Prozent auf 712 Mio. Euro. Die entsprechende EBITDA-Marge verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 13,8 Prozent (2021: 13,3 Prozent). Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 401,4 Mio. Euro nach 305,2 Mio. Euro im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einem organischen Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent gerechnet. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand zu konstanten Wechselkursen wird in einer Bandbreite von 730 bis 790 Mio. Euro erwartet.

Zum 31. Dezember 2022 wurden bei dem im MDAX gelisteten Konzern 19.255 Menschen (Vorjahr: 19.252 Menschen) beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de