American Express startet neues Aktienrückkaufprogramm und erhöht Dividende

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kreditkartenkonzern American Express startet ein neues Aktienrückkaufprogramm. Bis zu 120 Millionen Anteilschein sollen erworben werden, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend (MEZ) in New York bekanntgab. Das Programm ersetzt ein altes, aus dem noch 36 Millionen zurückzukaufender Papiere ausstehen. Außerdem wird die Quartalsdividende um 15 Prozent angehoben.

Anleger zeigten sich erfreut. Der Aktienkurs von American Express stieg im nachbörslichen Handel um fast eineinhalb Prozent./he