Devisen: Eurokurs notiert etwas über Zweimonatstief

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch im US-Handel leicht erholt gezeigt. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0545 US-Dollar. Im frühen europäischen Geschäft war sie noch bis auf 1,0525 Dollar gesunken und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0545 (Dienstag: 1,0665) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9483 (0,9377) Euro.

Der Dollar hatte am Vortag nach Aussagen des US-Notenbankchefs deutlich zugelegt, während der Euro unter Druck geriet. Jerome Powell hatte die Möglichkeit stärkerer Zinsanhebungen angedeutet. Hintergrund sind die nur langsam sinkende Inflation und die starke Wirtschaftsentwicklung. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Nach den Aussagen wurde darüber spekuliert, dass die Notenbank am 22. März den Zins um 0,50 Prozentpunkte anheben könnte. Am Mittwoch erholte sich der Euro jedoch etwas. Powell hatte gesagt, dass noch keine Entscheidung für die nächste Sitzung getroffen worden sei.

Besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten vom Arbeitsmarktdienstleisters ADP bestätigten das Bild eines starken Arbeitsmarktes. Zudem fiel die Zahl der offenen Stellen in den USA höher als erwartet aus. Der starke Arbeitsmarkt treibt die Inflation, da er zu steigenden Löhnen führt. Das erschwert der US-Notenbank Fed den Kampf gegen die hohe Teuerung. Diese bleibe weit verbreitet, hieß es in ihrem während des späten Handels veröffentlichten Konjunkturberichts.

Der Euro war bereits nach robusten Industriedaten aus Deutschland etwas über sein jüngstes Tief gestiegen. Die Produktion hatte im Januar stärker zugelegt als erwartet. "Das ist ein echtes Lebenszeichen", kommentierte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. Die deutschen Einzelhandelsumsätze aber enttäuschten im Januar. Sie fielen, obwohl Volkswirte einen merklichen Anstieg erwartet hatten./la/he