Traton: Aufwärtspotenzial weiter vorhanden

Insgesamt lässt sich das Kursgeschehen der Traton-Aktie seit dem Börsendebüt im Sommer 2019 zwischen den Kursmarken von 11,00 und grob 28,46 Euro einordnen. Hier schwankt die Aktie in unregelmäßigen Abständen auf und ab, seit September letzten Jahres besteht nun wieder ein Aufwärtstrend. Dem Ganzen war eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 15,42 Euro vorausgegangen, diese konnte erfolgreich aktiviert werden und setzt nun das dadurch freigesetzte Aufwärtspotenzial weiter um. Aktuell notiert Traton um 18,07 Euro und damit den Sommerhochs aus 2022, allerdings lassen sich noch weitere Kursgewinne durch das nicht vollständig ausgeschöpft Potenzial ableiten.

SKS erfolgreich aktiviert

Um das vollständige Aufwärtspotenzial in der Traton-Aktie zu aktivieren, bedarf es eines nachhaltigen Tagesschlusskurses oberhalb von 18,07 Euro, in der finalen Aufwärtsphase könnte dann der Bereich um 19,75 Euro angesteuert werden. Eine überschießende Welle könnte dabei sogar an 20,50 Euro heranreichen, ehe die Aktie auf größere Widerstände trifft und in eine gesunde Konsolidierung übergeht. Auf der Unterseite würde ein Bruch der Nackenlinie von 15,42 Euro dagegen ein sehr bärisches Signal aussenden, zeitnahe Verluste auf 13,82 Euro kämen dann nicht überraschend.