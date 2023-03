ALLIANZ - Die Bären haben geliefert

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 212,400 € (XETRA)

Die Allianz-Aktie war von Ende September an steil nach Norden gezogen und hatte, nur durch eine kurze Seitwärtsphase im Dezember unterbrochen, sehr zügig das entsprechende Kurszielgebiet bei 222,61 EUR angesteuert. Schon Ende Januar gab es dort eine kleine Topbildung, die nach einer Korrektur bis 213,10 EUR aber noch einmal gekontert werden konnte.

Das kleine Doppeltop am Widerstand bei 224,55 EUR beendete den zweiten Ausbruchsversuch dann allerdings mit der erwarteten Wucht und die Aktie fiel in kürzester Zeit bis an den Support bei 206,85 EUR zurück.

Dieser astreine Abwärtsimpuls wurde von einer Erholung abgelöst, die ihrerseits Ziele bei 214,50 und 216,00 EUR besitzt. Sollte die Aktie dort drehen und unter das Zwischentief der Erholung bei 210,05 EUR fallen, könnte sich schon der zweite Teil der Abwärtsbewegung in Gang setzen und den Wert bis 202,00 EUR einbrechen lassen. Darunter wartet bei 197,30 EUR eine markante Unterstützung, die den Bären Einhalt gebieten und eine weitere Erholung auslösen sollte.

Kann die Aktie der Allianz dagegen über 216,00 - 218,00 EUR ansteigen, wäre der Abwärtsmove neutralisiert. Eine zweite Verkaufswelle bis 206,85 EUR wäre damit zwar weiterhin denkbar. Das Potenzial der aktuellen Korrekturphase wäre aber auf diesen Bereich begrenzt. Gleichzeitig würde damit die Chance stark steigen, dass das Jahreshoch bei 224,35 EUR erneut angelaufen wird.

Charttechnisches Fazit: Die Allianz-Aktie befindet sich in einer übergeordneten Korrektur, die aktuell Ziele bei 202,00 und 197,30 EUR besitzt. Erst ein Anstieg über 218,00 EUR könnte an dieser Ausgangslage etwas ändern.

