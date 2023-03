AKTIEN IM FOKUS: Notenbankkredite für Credit Suisse helfen Banken auf die Beine

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unterstützung der Schweizer Notenbank für die Credit Suisse hat am Donnerstag als Beruhigungspille für die Anleger gewirkt. Die Papiere des Instituts kletterten auf der Handelsplattform Tradegate um 30 Prozent im Vergleich zum Xetra-Handelsschluss am Vortag. Am Vortag war das Papier an der Schweizer Börse noch auf ein Rekordtief gefallen, zum Handelsschluss stand ein Kursverlust von 24 Prozent zu Buche. Dies hatte auch den übrigen Bankensektor mitgerissen, der sich am Morgen nun ebenfalls deutlich erholte. Hierzulande ging es etwa für die Papiere der Deutschen Bank auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um fast fünf Prozent nach oben. Commerzbank -Anteile verteuerten sich um vier Prozent.

Das Rettungspaket dämpfe die Sorgen über einen größeren Ansturm auf die Credit Suisse und die Auswirkungen auf andere Institute in der ganzen Welt, schrieb Susannah Streeter vom Vermögensverwalter Hargreaves Landsdown. Die stark angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse hat sich bei der Notenbank Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken (knapp 51 Mrd Euro) gesichert. Zudem kündigte die Bank am frühen Donnerstagmorgen in Zürich den Rückkauf von bestimmten Euro- und Dollar-Anleihen im Volumen von drei Milliarden Franken an. Mit diesen Schritten will die Credit Suisse das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen./tav/mis