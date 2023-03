Synlab will eine stabile Dividende ausschütten

Der Labordienstleister Synlab AG (ISIN: DE000A2TSL71) will eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,33 Euro an die Aktionäre ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 9,47 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 3,48 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 17.05.2023 statt.

Die Umsatzerlöse sanken 2022 gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf 3,25 Mrd. Euro (2021: 3,77 Mrd. Euro). Im Jahresvergleich spiegelt dies den erwarteten Rückgang der Umsatzerlöse aus COVID-19-Tests auf 790 Mio. Euro im Jahr 2022 wider (2021: 1,6 Mrd. Euro), der teilweise durch die Ergebnisse des zugrunde liegenden Kerngeschäfts ausgeglichen wurde, wie Synlab am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr fiel das bereinigte EBITDA um 38 Prozent auf 753 Mio. Euro (2021: 1,21 Mrd. Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 23,2 Prozent (Vorjahr: 32,1 Prozent).

Unter dem Strich fiel der Nettogewinn nach Anteilen Dritter auf 151 Mio. Euro nach 625 Mio. Euro im Vorjahr. Das bereinigte Konzernergebnis reduzierte sich um 49 Prozent auf 342 Mio. Euro.

„Jetzt, da die COVID-19-Aktivitäten zurückgegangen sind, konzentrieren wir uns wieder auf unser Kerngeschäft, um ein starkes organisches Wachstum zu erzielen und unsere Produktivität wieder auf das Niveau vor der Pandemie zu bringen“, so der Synlab-CEO Mathieu Floreani.

Synlab bestätigte die kürzlich aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatzziel von rund 2,7 Mrd. Euro und einer bereinigten EBITDA-Marge im Bereich von 16-18 Prozent.

Synlab mit Sitz in München ist ein Anbieter für human- und veterinärmedizinische Labordienstleistungen. Die Synlab-Gruppe ist in über 36 Ländern mit rund 28.000 Mitarbeitern vertreten. Europas größte Laborkette ist seit Ende April 2021 an der Börse. Der Ausgabepreis lag bei 18 Euro.

Redaktion MyDividends.de