Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zur Rettung einzelner Galeria-Filialen

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zur Rettung einzelner Galeria-Filialen:

"Die Arbeit beginnt nun erst - und es ist viel, sehr, sehr viel zu tun. Nahtlos einfach so weitermachen wie bisher wäre eine Katastrophe und unvertretbar gegenüber den Mitarbeitern. Dann stünde die Filiale in einem halben oder einem Jahr am selben Punkt wie derzeit. Es muss gewaltig viel passieren. Jetzt! Sofort! Die Kunden müssen wieder in das Haus gelockt werden. Es geht darum, den Einkaufsfreudigen nun das zu bieten, was es im Internet nicht gibt: exzellente Beratung; exklusive Marken, die ein Erlebnis kreieren; glitzernde Warenwelten statt trister, trauriger Architektur mit fahl beleuchteten Produkten. Sonst ist die Rettung des Standorts rein gar nichts wert."/yyzz/DP/nas