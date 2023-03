Commerzbank: Attraktives Einstiegsniveau

Nachdem die Commerzbank-Aktie im Bereich von 12,00 Euro und einem langfristigen Abwärtstrend vor wenigen Wochen mit einem nachhaltigen Ausbruch darüber gescheitert war, wurde ohnehin bereits im Vorfeld auf eine Konsolidierung hingewiesen, dass sie sich derart stark und dynamisch bis auf ein Verlaufstief von 8,31 Euro erstreckt, war allerdings nicht hervor zusehen. Allerdings wurde das Unterstützungsniveau bei 8,43 Euro bereits im Vorfeld als attraktives Einstiegsniveau in den letzten Besprechungen identifiziert und im heutigen Handelsverlauf auch erfolgreich abgearbeitet. Schnäppchenjäger treiben die Aktie derzeit dynamisch wieder zur Oberseite voran, ein spekulatives Investment könnte eine attraktive Beimischung fürs Depot werden.

UBS schluckt Credit Suisse

Das Unterstützungsniveau verlaufend um 8,43 Euro wurde in den zahlreichen technischen Besprechungen der letzten Wochen als potenzielle Kaufmarke identifiziert, genau nach diesem Fahrplan verläuft nun auch der Kursverlauf der Aktie. Aus dem Stand heraus wären bei weiteren Kapitalzuflüssen Gewinne an 10,50 Euro vorstellbar, eine mittelfristige Richtungsentscheidung kann allerdings erst oberhalb von 12,00 Euro getroffen werden. Bis dahin bleibt jedes Engagement hochspekulativ. Solange allerdings der seit Mitte Mai 2020 bestehende Aufwärtstrend intakt bleibt, sind die Risiken auf der Unterseite vergleichsweise überschaubar. In einem derart bärischen Szenario müssten dann aber Rückläufer zurück auf die Jahrestiefs aus 2022 bei 5,00 Euro einkalkuliert werden.