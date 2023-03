Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien

Erfolgreicher Abschluss des Promotionsprojekts «Römerstrasse» in Baden



21.03.2023 / 18:00 CET/CEST



Medienmitteilung vom 21. März 2023 Nach einer Bauzeit von knapp drei Jahren wurde am heutigen Tag die letzte der 78 Eigentumswohnungen in einem einzigartigen Stil, der modernes Wohnen mit industriellem Flair kombiniert, übergeben. Eine Raumhöhe von ca. 2,90 m, spannende Grundrisse und raumhohe Fensterfronten erzeugen eine kompromisslose Wohnqualität. Die Überbauung wurde nach Minergie-Standard erstellt. Kontakt Cyrill Schneuwly, CEO

Thomas Kaul, CFO Unternehmensporträt Intershop ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes und in der Schweiz tätiges Immobilienunternehmen, das vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften investiert. Das Portfolio am 31.12.2022 umfasste 49 Liegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von rund 517'000 m² und einem Marktwert von rund 1.4 Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften.

