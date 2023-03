US-Anleihen geben merklich nach - Zuversicht an den Finanzmärkten wächst

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag zu Handelsbeginn nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,67 Prozent auf 114,36 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,57 Prozent.

Die gewachsene Zuversicht an den Finanzmärkten belastet die Anleihekurse. Die Übernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS am Wochenende hat mittlerweile doch für mehr Zuversicht an den Märkten gesorgt. So erholten sich die Bankaktien in Europa deutlich. Im Zuge der jüngsten Bankturbulenzen hatten die Anleihen noch deutlich zugelegt.

Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zum angeschlagenen Immobilienmarkt veröffentlicht. Es stehen die Verkäufe bestehender Häuser an. Mit Spannung schauen die Märkte auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Überwiegend wird an den Märkten mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkten gerechnet. Nach den jüngsten Turbulenzen bei den Banken ist die Unsicherheit gewachsen./jsl/mis