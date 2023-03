USA: Verkäufe bestehender Häuser steigen deutlich stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einem langen Abwärtstrend sind die Bestandsverkäufe von Häusern im Februar gestiegen. Zum Vormonat erhöhten sie sich um 14,5 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg um 5,0 Prozent gerechnet.

Zuvor waren die Verkäufe zwölf Monate in Folge gefallen. Der Anstieg im Februar war der stärkste Zuwachs seit Mitte 2020. Die gestiegenen Hypothekenzinsen haben den Markt lange belastet. Zuletzt waren die Zinsen aber wieder rückläufig.

"Im Bewusstsein der sich ändernden Hypothekenzinsen nutzen Hauskäufer jeden Zinsrückgang", sagte Lawrence Yun, Chefökonom der NAR. "Außerdem sehen wir stärkere Verkaufszuwächse in Gebieten, in denen die Hauspreise sinken und die lokale Wirtschaft Arbeitsplätze schafft."/jsl/bgf/jha/