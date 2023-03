Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Donnerstag ohne klare Richtung geschlossen. Während es am Budapester Handelsplatz und am Moskauer Markt deutlich nach oben ging, verbuchte der Aktienmarkt in Prag moderate Verluste, während sich die Börse in Warschau weitgehend stabil hielt.

Der tschechische PX sank um 0,25 Prozent auf 1325,32 Punkte. Unter den schwer gewichteten Aktien gaben insbesondere die Bankwerte nach. Die deutlichsten Einbußen verbuchten Erste Group mit minus 1,5 Prozent. Komercni Banka verloren 0,5 Prozent und Moneta Money Bank gaben um 0,1 Prozent nach.

In Polen zeigte sich der Wig-20 mit minus 0,08 Prozent auf 1705,91 Punkte kaum verändert. Der marktbreite WIG hielt sich mit minus 0,01 Prozent auf 56 983,56 Zähler stabil. Die kräftigsten Abschläge verbuchten Dino Polska. Die Aktien des Einzelhändlers verloren 2,8 Prozent. Die Papiere des Videospiele-Entwicklers CDProjekt verloren 2,5 Prozent. Grupa Kety stiegen dagegen um 6,5 Prozent.

Der ungarische Leitindex Bux gewann 2,25 Prozent auf 42 906,06 Punkte. Die umsatzstärksten Titel waren die Aktien der OTP Bank , die zudem mit plus 3,4 Prozent deutlich stiegen. Sehr fest zeigten sich auch MOL . Die Anteilsscheine der Ölgesellschaft gewannen 3,5 Prozent. Pannergy verbuchten ein Plus von 2,6 Prozent.

Die russische Börse verzeichnete ebenfalls Gewinne. Der RTS-Index schloss 0,96 Prozent höher auf 989,43 Punkte./APA/ck/jha/