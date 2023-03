Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Cosmo meldet Rekordergebnisse für 2022, welche die Prognosen übertreffen, erhöht Dividende um 10%, bestätigt Prognose für 2023



23.03.2023 / 06:00 GMT/BST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Dublin, Irland – 23. März 2023: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) («Cosmo») gibt die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 bekannt, das am 31. Dezember 2022 endete. Finanzkennzahlen 2022 hat Cosmo zum ersten Mal die Schwelle von € 100 Mio. Jahresumsatz überschritten. Umsatz € 102,1 Mio., eine Zunahme von 56,8%

EBITDA € 41,9 Mio., ein Plus von 126,5%

Betriebsergebnis € 28,1 Mio., eine Steigerung von 153,2%

Gewinn vor Steuern € 24,5 Mio.

Nettomittelzufluss aus betrieblichen Tätigkeiten € 33,2 Mio., ein Wachstum von 163,5%

Den Eigentümern des Unternehmens zurechenbares Eigenkapital in Höhe von € 456,9 Mio. gegenüber € 505,3 Mio. im Vorjahr

Eigene Aktien (zum Marktwert) in Höhe von € 73,6 Mio. im Vergleich zu € 53,1 Mio. im Vorjahr

Vorschlag für die Ausschüttung einer Dividende von € 1,05 pro Aktie, eine Steigerung von 10,5% gegenüber dem Vorjahr Die beiden wichtigsten Wachstumstreiber von Cosmo, Winlevi und GI Genius, lieferten beträchtliche Umsätze und trugen zu der starken finanziellen Leistung bei Winlevi ist nach wie vor die Nummer 1 unter den verschriebenen topischen Akneprodukten in den USA Der Umsatz mit Winlevi betrug 2022 € 26,7 Mio.

Mehr als 530’000 TRx (Verschreibungen) seit der Markteinführung

Über 13’200 Verschreibende; dies entspricht 82% aller Ärztinnen und Ärzte in der Dermatologie

Ausweitung der kommerziellen Partnerschaften, um Winlevi für mehr Patientinnen und Patienten weltweit verfügbar zu machen. Vier Transaktionen mit Partnerunternehmen in verschiedenen Regionen wurden angekündigt (China, Japan, Australien, Neuseeland, Brasilien, Mexiko, Russland, Südostasien und ausgewählte EU-Länder)

Sun Pharma bezeichnete Winlevi in der letzten Ergebnis-Telefonkonferenz als einen «Haupt-Wachstumstreiber»

Geplante Expansion in andere dermatologische Indikationen GI Genius: Beeindruckende Studienergebnisse in den USA, zunehmende Vertragszahlen, hohe Anerkennung Der Umsatz mit GI Genius betrug 2022 bei € 10 Mio.

Umfassende Marketingkampagne des Partners Medtronic läuft

Das US-Department of Veteran Affairs hat einen Vertrag über die Installation von 115

GI Genius-Modulen in zahlreichen Einrichtungen abgeschlossen

GI Genius-Modulen in zahlreichen Einrichtungen abgeschlossen Die erste US-Studie mit dem intelligenten Endoskopie-Modul GI Genius ergab eine

50-prozentige Verringerung der Zahl der übersehenen kolorektalen Polypen mit der Technologie der künstlichen Intelligenz im Vergleich zur Standardkoloskopie

50-prozentige Verringerung der Zahl der übersehenen kolorektalen Polypen mit der Technologie der künstlichen Intelligenz im Vergleich zur Standardkoloskopie GI Genius wird im Oktober 2022 in die prestigeträchtige Liste «Change the World» des Magazins «Fortune» aufgenommen

Medtronic gab in der letzten Ergebnis-Telefonkonferenz bekannt: «Gastrointestinal: Wachstum im mittleren Zehnerbereich bei chronischen und kolorektalen Erkrankungen, angetrieben durch starke Leistung von GI Genius in den USA» Cosmo Intelligent Medical Devices – IMD, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Cosmo Pharmaceuticals, baut Zusammenarbeit mit Medtronic bei GI Genius aus Beginnend mit GI Genius, wird Medtronic seine AI Access-Plattform entwickeln: eine Reihe von Lösungen, welche die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in seinen Gesundheitsprodukten ermöglichen und erweitern sollen

Cosmo IMD wird gleichzeitig das Cosmo Innovation Center entwickeln, eine Cloud-basierte Entwicklungsplattform, um Entwicklern von Software as a Medical Device (SaMD) eine Möglichkeit zu bieten, Innovationen zu beschleunigen und KI-gestützte Anwendungen schneller auf den Markt zu bringen. Die neuen SaMDs werden auf der modularen Infrastruktur von GI Genius gehostet und von Medtronic vermarktet

Cosmo IMD wird NVIDIAs Holoscan (eine Echtzeit-KI-Computing-Softwareplattform für die Entwicklung medizinischer Geräte) und NVIDIA IGX (eine industrietaugliche Edge-KI-Hardwareplattform) in Cosmo IMDs Full-Stack-Framework für die SaMD-Entwicklung einsetzen, um schlankere und leistungsfähigere Entwicklungsstandards zu bieten und eine grössere Gemeinschaft von Entwicklern zu gewinnen Auch das angestammte Geschäft («Legacy Business») erbrachte 2022 eine starke Leistung

Lialda bildet weiterhin eine solide Grundlage Der Umsatz stieg um 6,5% auf € 29,6 Mio. aufgrund einer Zunahme der Volumen in den USA und in Japan Japan Uceris/Cortiment wächst ebenfalls stetig Der Absatz von Uceris/Cortiment stieg um 14% und der Umsatz um 225% auf € 16,4 Mio.; dies ist auf eine Umsatzsteigerung und den Erhalt von zwei wichtigen kommerziellen Meilensteinen in Höhe von € 8 Mio. und € 1 Mio. zurückzuführen, die mit dem Erreichen eines kumulativen Nettoumsatzes von € 100 Mio. bzw. eines jährlichen Nettoumsatzes von € 20 Mio. verbunden sind

Cortiment expandiert nach Japan, dem zweitgrössten Markt für entzündliche Darmerkrankungen (IBD). Der Zulassungsantrag (NDA) für Japan wurde von Ferring eingereicht und von der Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) akzeptiert. Im Falle der Zulassung wird die Markteinführung von Cortiment bis August 2023 erwartet

Die Sonstigen Erlöse, einschliesslich Auftragsfertigung, stiegen um 5,4% auf € 19,5 Mio. Sonstige Erlöse Die Sonstigen Erlöse, einschliesslich Auftragsfertigung, stiegen um 5,4% auf € 19,5 Mio. Highlights in der Entwicklungs-Pipeline: Breezula (Clascoterone Lösung): Beginn der Phase-III-Studie bei Männern zur Behandlung von androgenetischer Alopezie voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023

CB-03-10 (Cortexolon-17α-Valerat-21-Propionat): Start der Phase-I-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenen refraktären soliden Tumoren, Aktivierung der klinischen Zentren in den USA und Beginn der Behandlung von Patienten. Bislang wurden sechs Patienten mit einem ausgezeichneten Sicherheitsprofil behandelt

CB-01-33 (Colesevelam): Formulierung und IP-Schutz abgeschlossen, klinische Entwicklung in Planung Finanzkennzahlen: In EUR /000 2022 2021 Erfolgsrechnung Umsatz 102’089 65’074 Herstellungskosten (40’488) (32’977) Bruttogewinn 61’601 32’097 Sonstiger Ertrag 1’896 819 Kosten für Forschung & Entwicklung (15’525) (11’357) Vertriebs- und Verwaltungskosten (19’915) (10’458) Netto-Betriebsaufwand (33’544) (20’996) Betriebsgewinn 28’057 11’101 Netto-Finanzaufwand (3’584) (4’292) Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen – 17’753 Verlust aus der Neubewertung zum beizulegenden Zeitwert von bereits bestehenden Anteilen an einem erworbenen Unternehmen – (559) Gewinn vor Steuern 24’473 24’003 Gewinn nach Steuern für die Berichtsperiode 17’505 21’673 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage 2022 2021 Langfristige Vermögenswerte 453’495 529’713 Barmittel und Ähnliches 185’825 198’560 Übriges Umlaufvermögen 120’272 77’289 Verbindlichkeiten 295’804 292’884 Den Eigentümern des Unternehmens zurechenbares Eigenkapital 456’927 505’276 Nicht-beherrschende Beteiligungen 6’861 7’402 Eigenkapital-Quote (%) 61,1% 63,6% Aktien 2022 2021 Gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien 16’425’395 16’842’054 Gewinn pro Aktie (in EUR) 1,049 1,287

Mauro Ajani, Präsident des Verwaltungsrates von Cosmo, sagte: «Ich freue mich ausserordentlich, über diese grossen Fortschritte berichten zu können. Unsere beiden neuen Produkte, GI Genius und Winlevi, beginnen, die Erwartungen zu erfüllen. GI Genius ist der Wegbereiter einer echten Revolution, und während der Digestive Disease Week im Mai werden wir Daten veröffentlichen, welche die Leistung von GI Genius bei Tausenden von Patienten in einem echten klinischen Umfeld zeigen. Die Daten werden zeigen, dass unsere Technologie die Zahl der übersehenen Polypen deutlich reduziert und somit wirksam zur Verringerung von Darmkrebs beiträgt. Jedes Jahr werden mehr als 60 Millionen Darmspiegelungen durchgeführt, so dass sich hier eine grosse Chance bietet. GI Genius wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, den Ärzten zu helfen, ihre Leistung zu verbessern. GI Genius verändert die Effektivität dieses wichtigen Verfahrens. Bislang ist Cosmo das einzige Unternehmen, das in den USA Künstliche Intelligenz für die Koloskopie herstellt und vertreibt. Wir hoffen, die Früchte der Marktführerschaft zu ernten, und dank uns wird nichts mehr so sein wie zuvor. Wir sind Medtronic dankbar, dass sie dies möglich gemacht haben.» Alessandro Della Chà, Chief Executive Officer, sagte: «Unser Geschäft hat 2022 einen bemerkenswerten Sprung nach vorne gemacht, und 2023 wird ein weiteres Jahr voller Möglichkeiten werden. Unsere wichtigsten Wachstumstreiber Winlevi und GI Genius entwickeln sich sehr gut. Wir erweitern beide Produkte in neue Richtungen und bauen GI Genius zu einer funktionsübergreifenden Plattform aus, die in der Lage ist, KI-Inhalte in alle Echtzeit-Videoströme einzubinden, die bei diagnostischen oder klinischen Verfahren verwendet werden. Wir gehen eine neue, erweiterte Vereinbarung mit Medtronic ein, die GI Genius auf dem schnell wachsenden KI-Markt nutzt. In den vergangenen zwei Jahren haben wir den Grundstein für mehrere Wachstumsinitiativen gelegt. Wir glauben, dass wir damit für ein starkes organisches Wachstum in den kommenden Jahren gut aufgestellt sind.» Guidance für 2023 Gesamtumsatz im Bereich von € 110 Mio. - € 120 Mio. gegenüber € 102.1 Mio. in 2022

Betriebsergebnis im Bereich von € 25 Mio. - € 35 Mio. gegenüber € 28.1 Mio. in 2022 Veränderung im Verwaltungsrat Cosmo gibt den Rücktritt von Alexis de Rosnay aus dem Verwaltungsrat mit Wirkung vom heutigen Tag bekannt. Grund dafür sind Compliance-Gründe nach seiner kürzlichen Ernennung zum Vorsitzenden des Bereichs Global Healthcare Investment Banking von Barclays. Seine Nachfolgeregelung anlässlich der Generalversammlung 2023 wird demnächst vorgeschlagen. Downloads Die Präsentation und die Medienmitteilung (EN/DE) sowie der Jahresbericht 2022 stehen auf unserer Website zum Download bereit. Unser erster ESG-Bericht ist auch unter www.cosmopharma.com verfügbar. Live-Telefonkonferenz und Video-Webcast-Präsentation:

Cosmo lädt Investoren, Finanzanalysten und Wirtschafts-/Life-Science-Journalisten zu einem Live-Video-Webcast mit Mauro Ajani (Gründer und Präsident des Verwaltungsrats), Alessandro Della Chà (CEO) und Niall Donnelly (CFO) ein, um die Finanz- und Betriebsergebnisse des Jahres 2022 sowie die nächsten Meilensteine des Unternehmens zu diskutieren. Datum: Heute Donnerstag, 23. März 2023 / Zeit: 14 Uhr MEZ Webcast-Link: Chrome (empfohlen) oder Firefox https://media.choruscall.eu/mediaframe/webcast.html?webcastid=L3HNXtf4

Bitte beachten Sie die Funktion/Möglichkeit zum Stellen von Fragen via Webcast. Via Telefon Teilnehmende, die mündliche Fragen per Telefon stellen möchten, können die folgenden Nummern anrufen. Um einen schnellen Zugang zu gewährleisten, wählen Sie sich bitte etwa zehn Minuten vor dem geplanten Beginn der Telefonkonferenz ein. Schweiz / Europa +41 (0) 58 310 50 00 Grossbritannien +44 (0) 207 107 06 13 USA +1 (1) 631 570 56 13 Aufzeichnung Der Webcast wird zusammen mit der Präsentation kurz nach der Veranstaltung online zur Verfügung stehen und drei Monate lang zugänglich sein. Finanzkalender Kepler 24. Schweiz Seminar 24. März 2023 Jefferies 3. jährliche Pan-Euro Mid-Cap Konferenz 28. März 2023 Ordentliche Generalversammlung 2023 26. Mai 2023 Halbjahresresultate 2023 27. Juli 2023 Über Cosmo

Cosmo ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter Magen-Darm-Erkrankungen, zur Verbesserung von Qualitätsmassnahmen in der Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen, sowie zur Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo entwickelt und produziert Produkte, die weltweit von ausgewählten Partnern vertrieben werden, darunter Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®, Uceris®/Cortiment®, Aemcolo®/ Relafalk® und Winlevi®. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius™, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz potenzielle Anzeichen von Darmkrebs erkennen kann. Das Unternehmen verfügt ausserdem über eine umfangreiche Entwicklungspipeline. Für weitere Informationen über Cosmo und seine Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com Kontakt:

Hazel Winchester,

Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

hwinchester@cosmopharma.com Juristischer Hinweis (in englischer Sprache)

Some of the statements in this press release may be forward-looking statements or statements of future expectations based on currently available information. Such statements are naturally subject to risks and uncertainties. Factors such as the development of general economic conditions, future market conditions, unusual catastrophic loss events, changes in the capital markets and other circumstances may cause the actual events or results to be materially different from those anticipated by such statements. Cosmo does not make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, completeness or updated status of such statements. Therefore, in no case whatsoever will Cosmo and its affiliate companies be liable to anyone for any decision made or action taken in conjunction with the information and/or statements in this press release or for any related damages.

Ende der Adhoc-Mitteilung