EQS-News: GRENKE AG: S&P senkt Rating der GRENKE AG auf 'BBB/A-2' – neuer Ausblick 'stabil'

S&P senkt Rating der GRENKE AG auf "BBB/A-2" – neuer Ausblick "stabil" Baden-Baden, den 23. März 2023: Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, berichtet über eine neue Rating-Maßnahme von Standard & Poor's. Demnach hat S&P Global Ratings das langfristige Emittentenrating von GRENKE von „BBB+" auf „BBB" gesenkt und das Kurzfristrating von „A-2" bekräftigt. Der stabile (vorher negative) Ausblick bringt die Erwartung zum Ausdruck, dass GRENKE seine angemessene Risikobereitschaft, die Qualität seiner Vermögenswerte und seine hohen Kapitalpuffer erhalten und schrittweise seine solide risikooptimierte Rentabilität in den nächsten zwei Jahren zurückgewinnen wird. Das neue S&P-Rating ist gleichlautend mit dem erstmaligen Fitch-Rating von Oktober vergangenen Jahres, bei dem GRENKE ein Investment Grade Rating von "BBB" mit stabilem Ausblick (Fitch-Ratingstufe "BBB/stable/F2") erhielt. Den aktuellen S&P-Bericht finden Sie hier: https://www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/fremdkapital/ Weitere Informationen erhalten Sie von: Investorenkontakt Pressekontakt Team Investor Relations Stefan Wichmann Neuer Markt 2 Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden 76532 Baden-Baden Telefon: +49 7221 5007-204 Telefon: +49 (0) 171 20 20 300 E-Mail: investor@grenke.de E-Mail: presse@grenke.de Internet: www.grenke.de Über GRENKE Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unter- nehmen. Kund:innen erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfs- gerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kund:innen und Partner:innen stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.000 Mitarbeiter:innen (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).

