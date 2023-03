KRONES - 25% mehr Dividende als Turbo für die Aktie?

KRONES AG - WKN: 633500 - ISIN: DE0006335003 - Kurs: 107,100 € (XETRA)

Vorstand und Aufsichtsrat von Krones schlagen im heute morgen veröffentlichten Geschäftsbericht vor, die Dividende von Krones von 1,40 EUR auf 1,75 EUR je Aktie zu erhöhen. Damit trägt man der guten Geschäftsentwicklung Rechnung, mit der sich mein Kollege Reinhard Hock schon Ende Februar zu den Vorabzahlen ausführlich befasst hat.

Die Aktie reagierte vorbörslich freundlich und tendiert aktuell im Bereich von 107,50 EUR seitwärts. Im großen Bild befindet sich die Aktie seit dem Tief von Ende Juni 2022 im zweiten Teil eines langfristigen Aufwärtstrends und erreichte dabei das Kursziel bei 115,00 EUR. Doch noch einem Hoch bei 117,10 EUR und dem Unterschreiten der zum Teilanstieg seit September 2022 gehörenden Aufwärtstrendlinie brach der Kurs deutlich ein.

Unter der 99,00-EUR-Marke geht es ans Eingemachte

Dabei fiel der Wert unter das Zwischentief bei 102,90 EUR und generierte so ein kurzfristiges Verkaufssignal. Die Folge war ein Abverkauf an den zentralen Unterstützungsbereich von 99,01 bis 101,10 EUR. Am Montag konnte der Support dank einer steilen Kaufwelle verteidigt und so ein starkes Verkaufssignal verhindert werden. Denn unter 99,01 EUR dürfte der Kurs direkt an das Aufwärtsgap bei rund 92,50 EUR und den Ausgangspunkt der Novemberrally bei 89,30 EUR einbrechen.

Solange der kleine Support bei 103,50 EUR aber nicht unterschritten wird, haben die Bullen die besseren Karten in der Hand und könnten den Anstieg seit Montag mit einem Ausbruch über 108,00 EUR bis 111,40 EUR fortsetzen. Am ehemaligen Rallyhoch wäre eine weitere Korrektur zu erwarten, die durchaus wieder bis 101,10 EUR führen kann.

Sollte die Marke aber überschritten werden, stünde nicht nur ein Anstieg bis 117,10 EUR auf der Agenda. In diesem Fall dürften auch die übergeordneten Ziele des Aufwärtstrends, das Allzeithoch bei 122,80 und die 127,00-EUR-Marke erreicht werden.

Krones Chartanalyse (Tageschart)

Ich trade seit Jahren über stock3 Terminal und die stock3 App. Dabei verwende ich auf dem Desktop insbesondere das Handeln aus dem Chart oder ChartTrading, wie wir es nennen: Nach dem Brokerlogin kann ich von jedem Chart auf stock3 Terminal aus sicher, schnell, unkompliziert und sogar für Hebelprodukte Orders platzieren, Stops direkt in den Chart setzen oder meine laufenden Positionen beobachten und managen. Mehr über den Börsenhandel via stock3 erfahren Sie hier.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)