K+S: Drohender Kurseinbruch

Der konjunktursensitive Produzent von Kali und Salz K+S musste aufgrund einer wirtschaftlich schwächeren Entwicklung für 2023 seine Ziele reduzieren, auch schüttet K+S weniger Dividende an Aktionäre aus, vorgeschlagen wird auf der Hauptversammlung ein Wert von einem Euro. Auf der anderen Seite will das Unternehmen eigene Aktien für 200 Mio. Euro zurückkaufen und damit nach der Hauptversammlung am 10. Mai beginnen.

Übergeordnet lässt sich die Entwicklung des Unternehmens auch sehr gut am bisherigen Chartverlauf seit Sommer letzten Jahres ablesen, die Aktie läuft grob seitwärts zwischen den Grenzen von 18,30 und in der Spitze 24,90 Euro. Aktuell droht der Wert diese Spanne zur Unterseite aufzulösen und zudem noch einen seit November 2020 bestehenden Aufwärtstrend zu brechen. Beides könnte eine heftige Verkaufswelle auslösen.

Trübe Aussichten

Solange die Unterstützungszone um 18,30 Euro in der K+S-Aktie intakt bleibt, kann eine Fortsetzung der bisherigen Schiebezone abgeleitet werden. Derzeit droht K+S jedoch auf der Unterseite durchzubrechen und damit ein mustergültiges Verkaufssignal mit vorläufigen Zielen bei 17,52 und darunter im Bereich einer größeren Horizontalunterstützung von glatt 15,00 Euro zu aktivieren. Beides würde sich sehr gut für den kurzfristigen Aufbau von Short-Positionen anbieten. Auf der Oberseite bleibt das Aufwärtspotenzial zunächst durch die Hürden um 20,04 und darüber den EMA 200 um 21,09 Euro beschränkt. Spätestens ab dem untergeordneten Abwärtstrend um 21,89 Euro sollten wieder längere Gewinnmitnahmen eingeplant werden.