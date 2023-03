VONOVIA - Wer kauft denn hier?

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 16,705 € (XETRA)

Dramatische Kursverluste verzeichnete in den vergangenen Wochen die Vonovia-Aktie. Noch Ende Januar wurde diese zu Kursen im Bereich von 28 EUR gehandelt. Heute kostet ein Anteilschein 16,70 EUR, womit sich die Verluste auf mittlerweile gut 40 % summieren.

In diesem Ausverkauf tauchte die Aktie immer wieder auch unter den am aktivsten gehandelten Werten auf Tradegate auf. Auch heute ist das Handelsinteresse groß, größer als bspw. in der Commerzbank-Aktie. Am Vormittag wurden bereits mehr als 1.200 Transaktionen abgewickelt, wobei sich die Aktie etwas stabilisieren kann. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen notiert Vonovia 0,12 % im Plus.

Chance oder Risiko?

Wie tief die Aktie aus charttechnischer Sicht noch fallen kann, beleuchtete Analyst Thomas May erst am vergangenen Freitag. Natürlich besteht immer die Hoffnung, dass genau jetzt das Tief erreicht wurde, konkrete Anhaltspunkte dafür gibt es aber auch heute noch nicht.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Aktie auch fundamental alles andere als günstig erscheint. Auf Basis des vergangenen Jahres ergibt sich ein negatives KGV. Für 2023 gehen Analysten im Schnitt von 1,17 EUR Gewinn je Aktie aus. Bei aktuellen Notierungen ergibt dies jedoch immer noch ein KGV von über 14. Das ist auch im historischen Vergleich der Vonovia-Aktie nicht günstig. Das Ratio schwankte in den letzten Jahren zwischen ca. 25 und 5.

Fazit: Auch wenn der Aktienkurs von Vonovia in den vergangenen Wochen deutlich zurückgekommen ist, wären aktuelle Käufe als höchst spekulativ einzuordnen. Ohne Zweifel ist die Aktie günstiger geworden, aber schon günstig genug? Ich habe meine Zweifel. Wenn wenigstens im Chartbild schon kleinere Stabilisierungsansätze zu sehen wären, sähe die Sache anders aus. Aktuell sind sie das aber nicht und so würde ich die Aktie weiterhin meiden.

Vonovia SE

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)