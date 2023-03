Devisen: Euro steigt wieder über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro setzt seine jüngste Erholung fort und ist am Dienstagmorgen wieder über die Marke von 1,08 US-Dollar gestiegen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0810 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0773 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen überwiegend Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe mit eher geringerer Marktrelevanz auf dem Programm. In der Eurozone dürften Stimmungsindikatoren aus Frankreich und Italien beachtet werden. In den USA werden Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet./bgf/stk