GNW-Adhoc: Rackspace Technology unterstützt Switchfly bei der Migration zu AWS, ohne Ausfallzeiten und mit einer vierfachen Verbesserung der Abrufzeit für Agentenbuchungen

^SAN ANTONIO, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/)(®) (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat vor kurzem ein Projekt mit Switchfly (https://www.switchfly.com/) abgeschlossen, einem führenden Anbieter von Kundenbindungs-, Prämien- und Verpackungslösungen für Fluggesellschaften, Finanzdienstleister und Anbieter von HR Tech Rewards & Recognition. In enger Zusammenarbeit mit dem Switchfly-Team war Rackspace Technology in der Lage, das Unternehmen erfolgreich zu Amazon Web Services (AWS) zu migrieren, wobei eine konstante Betriebszeit aufrechterhalten und eine vierfache Verbesserung der Abrufzeit für Agentenbuchungen erreicht werden konnte. Das 2003 gegründete Unternehmen Switchfly mit Sitz in Denver verbindet alle Aspekte des Reisens - von Flügen und Hotels bis hin zu Autovermietung, Reisesupport, Kundenbindung und Mitarbeiter-Prämienprogrammen - zu einer nahtlosen Einheit, die sich in Prämien- und Kundenbindungsplattformen integrieren lässt. Als führendes Unternehmen in der Reiseprämienbranche bearbeitet Switchfly jährlich Buchungen im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar. ?Rackspace Technology konnte uns dabei helfen, unser Ziel zu erreichen, Rechenzentren zu eliminieren und unseren Tech-Stack selektiv zu modernisieren, um sicherzustellen, dass wir unseren ehrgeizigen Zeitplan einhalten", so Ed Estabrook, Chief Technology Officer, Switchfly. ?Was die Leistung der Anwendung anbelangt, so dauerte das Aufrufen einer Agentenbuchung, das bei jedem Anruf erfolgt, nicht mehr 20 Sekunden, sondern nur noch fünf Sekunden. Die Verkürzung der Reaktionszeit war unglaublich entscheidend." Da Switchflys Hauptaugenmerk auf konstanter und kurzer Betriebszeit liegt, ist ein hohes Maß an Reaktionsfähigkeit für den Erfolg des Kunden entscheidend. Das Unternehmen benötigte außerdem eine Lösung, die eine künftige Erweiterung ermöglicht und das Hinzufügen neuer Dienste und Funktionen erleichtert, ohne dass Änderungen an einer monolithischen Anwendung vorgenommen werden müssen. Switchfly musste sich entweder erneut für die Verwaltung der Hardware vor Ort entscheiden oder für den Wechsel in eine Cloud-Umgebung über das AWS Migration Acceleration Program (MAP), ein umfassendes und bewährtes, auf der Erfahrung von AWS mit der Migration von Tausenden von Unternehmenskunden in die Cloud basierendes Cloud-Migrationsprogramm. Der Migration wurde die Priorität eingeräumt. In der von Rackspace Technology geleiteten Migration wurden 20 Kunden, 70 Services, 700 Server und 16 Terabyte an Daten zu einem modernen, von AWS betriebenen Tech-Stack migriert, einschließlich Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), einer Sammlung verwalteter Services, die die Einrichtung, den Betrieb und die Skalierung von Datenbanken in der Cloud vereinfachen. Durch diese Migration wurde auch die Leistung der Anwendung für bestimmte Aktivitäten freigegeben, die zuvor an die eigene Infrastruktur von Switchfly gebunden waren. Switchfly nutzte auch Rackspace Optimizer+, um die Kosten zu senken. ?Wir freuen uns, dass wir Switchfly bei der Einführung der deutlich schnelleren und stabileren verwalteten Datenbanklösung Amazon RDS unterstützen durften", sagt Vikram Reddy Kosanam, Director, Data Services Delivery, Rackspace Technology. ?Wir konnten ihnen auch dabei helfen, ihre Kunden erfolgreich zu migrieren und die richtige Menge an Rechenleistung zu bestimmen, um mit Rackspace Optimizer+ Geld zu sparen." Um mehr über die Partnerschaft zwischen Rackspace Technology und Switchfly zu erfahren, sehen Sie sich das Video (https://youtu.be/AUSMQZFLgj4) an oder klicken Sie hier (https://www.rackspace.com/case-studies/switchfly), um die Fallstudie anzuzeigen. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud- Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu optimieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt Natalie Silva publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) °