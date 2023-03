Umweltorganisationen verstärken Klima-Druck auf Versicherer

Frankfurt/London (Reuters) - Umweltorganisationen und Klimaaktivisten verstärken angesichts des Klimawandels den Druck auf die weltgrößten Versicherer.

In einem Reuters vorliegenden Brief an die Vorstandschefs von 30 Versicherern und Rückversicherern fordern knapp zwei Dutzend in der Initiative "Insure our Future" zusammengeschlossene Interessengruppen die Manager auf, Projekte zur Erschließung fossiler Energiequellen "ab sofort" nicht mehr zu versichern. Gleiches gelte für Beteiligungen an Unternehmen in diesen Branchen, die sich dem 1,5-Grad-Ziel nicht verschrieben hätten. Die Zusagen der Versicherungsbranche, die sich bisher vor allem auf die Kohleförderung und -verstromung beziehen, reichten nicht aus, um das Ziel einer weltweiten Erwärmung um maximal 1,5 Grad Celsius einzuhalten.

Der Initiative gehören unter anderem Greenpeace und Urgewald an. Zu den Adressaten des Briefes zählen der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück sowie die Versicherer Allianz, Zurich, Axa und Travelers.

"Als Risikomanager der Gesellschaft tragen die Versicherer eine besondere Verantwortung, zu handeln und Veränderungen voranzutreiben", heißt es in dem sechsseitigen Brief. Ohne Versicherung könnten neue Projekte mit fossilen Brennstoffen nicht umgesetzt und bestehende nicht weitergeführt werden. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte vergangene Woche Alarm geschlagen: "Das Tempo der Erwärmung ist das höchste seit 2000 Jahren. Die Klima-Zeitbombe tickt."

Immerhin 41 Unternehmen hätten seit 2017 Beschränkungen für die Versicherung von Kohleunternehmen eingeführt, 22 für Teersande, aber nur 13 für Öl und Gas, heißt es in dem Brief. Letzteres ist den Organisationen ein Dorn im Auge. "Zahlreiche Schlupflöcher in den Standards ... erlauben den Versicherern, den Ausbau der Förderung fossiler Brennstoffe weiter zu unterstützen."

Auf den Hauptversammlungen der US-Versicherer Chubb, The Hartford und Travelers wollen die Umweltschützer in diesem Jahr Beschlüsse zum Klimaschutz verabschieden lassen. 2Wir denken daran, nächstes Jahr das Gleiche bei den japanischen Versicherern zu machen. Und auch bei den europäischen, wenn sie es nicht ernster nehmen", sagte Peter Bosshard von The Sunrise Project der Nachrichtenagentur Reuters.

Münchener Rück und Zurich betonten auf Anfrage, sie pflegten regelmäßigen Kontakt mit unterschiedlichen Interessengruppen und verfolgten strikte Richtlinien im Umgang mit der Branche. Zurich erklärte, man gehöre ohnehin nicht zu den großen Versicherern der Kohle- und Ölsand-Branche, habe seinen Marktanteil in den vergangenen zehn Jahren noch zurückgefahren und werde das auch weiterhin tun. "Wo wir Abdeckung zur Verfügung stellen, geht es zunehmend um Programme für nachhaltige Energien."

