Generalversammlung HUBER+SUHNER AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG vom 29. März 2023 in Pfäffikon ZH fand wieder unter Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Zusammen mit den im Vorfeld schriftlich oder elektronisch abgegebenen Stimmen und den durch Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübten Rechte waren an der Generalversammlung 12 911 856 Aktienstimmen vertreten. Dies entspricht 63.9 % des gesamten Aktienkapitals.



Sämtliche Traktanden wurden gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats genehmigt.



Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten Urs Kaufmann als Verwaltungsratspräsidenten. Sämtliche bisherigen Verwaltungsräte wurden in ihren Ämtern bestätigt. Mit Marina Bill, Group Vice President, Leiterin Marketing & Vertrieb von ABB Robotics, sowie Kerstin Günther, Finanz- und Technologievorstand des Helmholtz Zentrum München (DE), wurden zwei Neumitglieder in den Verwaltungsrat gewählt. Die Generalversammlung wählte zudem den Nominations- und Vergütungsausschuss, der neu um Marina Bill ergänzt wird.



Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten sämtlichen Vergütungsanträgen zu und genehmigten die Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.10 (Vorjahr CHF 2.00) brutto pro Namenaktie. Mit Ex-Dividende-Tag am 31. März 2023 erfolgt die Auszahlung der Dividende spesenfrei am Dienstag, 4. April 2023.



Ebenfalls wurde durch die Generalversammlung der vorgeschlagenen Statutenrevision stattgegeben.



Das Protokoll der Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG mit den detaillierten Ergebnissen zu den einzelnen Traktanden ist ab Donnerstag, 13. April 2023 verfügbar auf:

https://www.hubersuhner.com/de/company/investors/annual-general-meeting

Diese Medienmitteilung finden Sie auch unter https://www.hubersuhner.com/de/unternehmen/medien/news