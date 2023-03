ROUNDUP: Steinmeier ruft zu mehr Tempo im Kampf gegen den Klimawandel auf

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mehr Tempo und Engagement im Kampf gegen den Klimawandel angemahnt. Die nächsten Jahre erforderten eine "enorme Kraftanstrengung", sagte er bei einem Empfang am Mittwoch im Schloss Bellevue anlässlich des Staatsbesuchs von König Charles III. und dessen Frau Camilla. "Wir werden deutlich mehr tun müssen als bisher. Und wir müssen dabei noch schneller sein." Charles und Camilla waren am Nachmittag zu ihrem dreitägigen Deutschland-Besuch eingetroffen und am Brandenburger Tor mit militärischen Ehren begrüßt worden.

Steinmeier sagte weiter, die gute Nachricht laute: "Wir haben es selbst in der Hand. Wir kennen und wir haben die meisten Technologien, die wir auf dem Weg zur Klimaneutralität brauchen." Man könne jetzt die Voraussetzungen schaffen für den Wohlstand von morgen.

Am Empfang "Energiewende und Nachhaltigkeit" nahmen auch Wirtschaftsminister Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock und Umweltministerin Steffi Lemke (alle Grüne) teil. Besonders lang unterhielt sich Charles nach Steinmeiers Rede mit Habeck. Eingeladen waren etwa 60 Akteure aus diesem Bereich, darunter Teilnehmer der zeitgleich in der Hauptstadt stattfindenden Konferenz "Berlin Energy Transition Dialogue".

Steinmeier betonte: "Indem wir heute hier zusammenkommen, senden wir auch eine Botschaft an unsere Bürgerinnen und Bürger: Wir sehen die dramatische Dringlichkeit im Kampf gegen den Klimawandel. Wir nehmen diese Aufgabe an."

Der Bundespräsident würdigte, dass der Erhalt eines lebenswerten Planeten den britischen König schon früh zum Handeln bewogen habe. Man beginne diesen Staatsbesuch sehr bewusst mit dem Thema, das entscheidend sei für die Zukunft aller Menschen auf diesem Planeten - "die Menschheitsaufgabe von Nachhaltigkeit, Energiewende und Klimaschutz"./sk/DP/ngu