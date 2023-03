Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

Sergio P. Ermotti tritt nach Generalversammlung als Swiss Re Verwaltungsratspräsident zurück – Jacques de Vaucleroy, designierter Vizepräsident, leitet Übergangsphase und Nachfolgeregelung



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Zürich, 29. März 2023 – Infolge der Ernennung von Sergio P. Ermotti zum neuen CEO von UBS und im Hinblick auf die Generalversammlung von Swiss Re am 12. April 2023 hat sich der Verwaltungsrat von Swiss Re für den folgenden Ablauf des Übergangsprozesses entschieden: Sergio P. Ermotti wird sich an der kommenden Generalversammlung von Swiss Re am 12. April 2023 zur Wiederwahl stellen.

Der Verwaltungsrat von Swiss Re hat Jacques de Vaucleroy als neuen Vizepräsidenten und Lead Independent Director nominiert – unter Vorbehalt seiner Wiederwahl als Verwaltungsrat durch die Aktionäre an der Generalversammlung.

Um sich voll auf seine Rolle bei UBS zu konzentrieren, beabsichtigt Sergio P. Ermotti, nach der Generalversammlung und einer kurzen Übergangsphase zurückzutreten.

Der Verwaltungsrat wird die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger umgehend initiieren. Bis eine neue Verwaltungsratspräsidentin oder ein neuer Verwaltungsratspräsident an einer ausserordentlichen Generalversammlung gewählt worden ist, wird Jacques de Vaucleroy dem Verwaltungsrat vorsitzen und durch die Übergangsphase führen.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA befürwortet diese Vorgehensweise. Sergio P. Ermotti, Verwaltungsratspräsident von Swiss Re: «Als Reaktion auf diese aussergewöhnlichen Umstände werden wir sicherstellen, dass wir die höchsten Standards einer guten Governance einhalten und für Stabilität und Kontinuität in der Übergangsphase sorgen. Ich bin überzeugt, dass die jetzt vorgeschlagene Vorgehensweise im besten Interesse unserer Aktionärinnen und Aktionäre ist und bin zuversichtlich, dass Jacques de Vaucleroy für einen reibungslosen Übergang sorgen wird. Swiss Re hat klare strategische Ziele und ist gut aufgestellt, um diese zu erreichen.» Renato Fassbind, derzeitiger Vizepräsident von Swiss Re: «Im Namen des Verwaltungsrates möchte ich Sergio Ermotti für sein massgebliches Engagement für Swiss Re und seine umsichtige Führung als Verwaltungsratspräsident über die letzten zwei Jahre danken. Wir wünschen ihm in seiner neuen Funktion alles Gute und viel Erfolg.»

