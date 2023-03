Aktionäre von Cancom erhalten eine unveränderte Dividende

Der IT-Dienstleister Cancom SE (ISIN: DE0005419105) will eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 29,30 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,41 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr (1,00 Euro) bleibt die Dividende damit stabil. Die Hauptversammlung soll am 14. Juni 2023 in München stattfinden.

Cancom hat am Donnerstag auch die endgültigen Jahresergebnisse 2022 veröffentlicht. Die Cancom Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz von rund 1,29 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,29 Mrd. Euro). Cancom erwirtschaftete ein EBITDA von 104,9 Mio. Euro (Vorjahr: 122,6 Mio. Euro). Entsprechend betrug die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2022 insgesamt 8,1 Prozent (Vorjahr: 9,5 Prozent). Die Vorjahreswerte sind im Zusammenhang mit dem Verkauf der Geschäftsaktivitäten in den USA angepasst.

Unter dem Strich stand ein Ergebnis nach Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen von 32,4 Mio. Euro nach 48,4 Mio. Euro im Jahr zuvor. Für das Geschäftsjahr 2023 geht der Vorstand von einem Umsatz von 1,32 bis 1,39 Mrd. Euro sowie einem EBITDA von 114 bis 124 Mio. Euro aus.

Cancom mit Hauptsitz in München wurde 1992 gegründet und ist ein Anbieter für IT-Infrastruktur und IT-Services in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und der Slowakei. Es werden rund 3.755 Mitarbeiter beschäftigt. Die Konzern-Muttergesellschaft Cancom SE ist im SDAX und TecDAX gelistet.

