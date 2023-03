Stellenindex: Angebot an Arbeitsplätzen bleibt hoch

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Das Angebot an Arbeitsplätzen in Deutschland ist ungeachtet der wirtschaftlichen Unsicherheiten im März auf hohem Niveau geblieben. Der Stellenindex Ba-x der Bundesagentur für Arbeit büßte zwei Punkte ein und wird mit 125 Punkten angegeben, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Damit hat er zwar seit Mai 2022 elf Punkte verloren, liegt im langjährigen Vergleich aber hoch. Der Referenzwert von 100 gibt den Durchschnitt des Jahres 2015 an.

Weniger Arbeitskräfte als vor einem Jahr fragen der Bundesagentur zufolge die Informations- und Kommunikationsbranche, die Land- und Forstwirtschaft sowie Zeitarbeit und Gastgewerbe nach. Mehr Stellen gibt es im Bereich Energie, Wasser und Entsorgung sowie im Bergbau, im Finanzbereich und bei Unternehmensdienstleistungen.

Die Bundesagentur für Arbeit legt am Freitag ihre Arbeitsmarktstatistik für den März vor./dm/DP/nas