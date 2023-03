Bankenverband holt neuen Hauptgeschäftsführer von der Commerzbank

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Privatbanken haben einen neuen Cheflobbyisten: Heiner Herkenhoff tritt zum 1. April das Amt als Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) an. Der Vorstand hatte den 60-Jährigen im Februar zum Nachfolger von Christian Ossig bestimmt, der das Amt nach einem schweren Unfall im Sommer vergangenen Jahres im Januar 2023 niedergelegt hatte.

Herkenhoff, ehemals Büroleiter des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl (1994 bis 1998), organisierte in den vergangenen Jahren als Head of Public Affairs für die Commerzbank die Kontakte in die Berliner Politik. Vor seinem Wechsel zur Commerzbank 2009 war Herkenhoff neun Jahre lang Kommunikationschef des BdB.

Der Verband setzt sich für die Interessen der privaten Banken in Deutschland ein. Dazu gehören große, international tätige Banken, aber auch Regional- und Auslandsbanken. Mitglieder sind 155 Banken und 21 Fintechs, also Unternehmen, die mit innovativen Technologien im Finanzsektor arbeiten. Für den BdB arbeiten etwa 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin, Frankfurt und Brüssel./ben/DP/stk