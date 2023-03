IRW-News: CleanTech Lithium PLC: CleanTech Lithium PLC - Operations- und Unternehmens-Update

IRW-PRESS: CleanTech Lithium PLC: CleanTech Lithium PLC - Operations- und Unternehmens-Update

Umfangreiche Aktivitäten bei allen drei Lithiumprojekten in Chile, um das Ziel zu erreichen, grünes Lithium für den EV-Markt zu liefern.

CleanTech Lithium PLC (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTC:CTLHF), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das die nächste Generation nachhaltiger Lithiumprojekte in Chile vorantreibt, gibt ein Betriebs- und Unternehmens-Update bekannt, da das Unternehmen seine Projekte weiter in Richtung der Produktion von "grünem" Lithium mit Batteriequalität durch Direction Lithium Extraction ("DLE") vorantreibt.

- Drei gleichzeitige Bohr- und Erschließungsprogramme in Laguna Verde, Francisco Basin und Llamara

- Laguna Verde - Das Ressourcenbohrprogramm mit drei Bohrungen ist abgeschlossen, das Probenahmeprogramm ist fortgeschritten und die Laborergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet. Erster Pumpentest für hydrogeologische Modellierung läuft. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung wird für das 2. Quartal 2023 erwartet. Vormachbarkeitsstudie ("PFS") unter der Leitung des internationalen Ingenieurbüros Worley schreitet voran und wird voraussichtlich vor Ende 2023 abgeschlossen sein.

- Francisco Basin - Ressourcenbohrprogramm mit drei Bohrungen schreitet voran, aktualisierte Ressourcenschätzung wird nun für Ende des zweiten Quartals 2023 erwartet, Scoping-Studie folgt unmittelbar danach

- Llamara - ein Bohrunternehmen wurde mit der Durchführung einer Explorationsbohrung bis zu einer Tiefe von 500 m beauftragt, die Planierung der Zufahrtsstraße ist nach den jüngsten Regenfällen derzeit im Gange, das Programm soll im April 2023 beginnen - Ergebnisse werden im 2. Quartal 2023 erwartet

- DLE - es wird derzeit davon ausgegangen, dass die chilenische Regierung DLE-Projekten bei der Entwicklung künftiger Lithiumprojekte in Chile Vorrang einräumen wird

- Eine DLE-Demoanlage im Labormaßstab wird derzeit in Copiapó, Chile, mit Unterstützung des DLE-Verarbeitungspartners Sunresin in Betrieb genommen

- Die DLE-Pilotanlage, eine Komponente einer vollständigen Pilotanlage zur Herstellung von 1 Tonne Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Monat, die im Dezember 2022 bei Sunresin in Belgien bestellt wurde, wird voraussichtlich im Juni 2023 vor Ort eintreffen; die Installation und Inbetriebnahme wird für Mitte des dritten Quartals 2023 erwartet

- Verstärktes Team für Gemeinschaftsbeziehungen, produktive Konsultationen mit den lokalen Gemeinschaften und Eröffnung eines lokalen Gemeinschaftsbüros in Copiapó Q2 2023

- Bildung eines ESG-Ausschusses, der dem Vorstand Bericht erstattet, um sicherzustellen, dass das Unternehmen in Bezug auf alle ESG-Faktoren zur Verantwortung gezogen wird.

Aldo Boitano, Chief Executive Officer von CleanTech Lithium PLC, sagte: "Die Dynamik von CleanTech Lithium setzt sich fort, indem wir von der Explorations- zur Erschließungsphase übergehen. In den letzten Monaten haben wir ein Rekordniveau an technischen und betrieblichen Aktivitäten erlebt, wobei sechs Bohrungen gleichzeitig geplant, gebohrt, abgeschlossen oder getestet wurden.

"Unsere Bohrkampagnen in großer Höhe (über 4.250 Meter über dem Meeresspiegel) und die umfangreichen hydrogeologischen Arbeiten sowohl bei Laguna Verde als auch bei Francisco Basin sind weit fortgeschritten, und auch bei unserem dritten aussichtsreichen Standort Llamara, wo wir in den kommenden Wochen mit den Bohrungen beginnen werden, wurden Fortschritte erzielt. Wir werden die Ergebnisse der Kampagnen bekannt geben, sobald wir den umfassenden Überprüfungsprozess, einschließlich der JORC-Upgrades bei den Projekten Laguna Verde und Francisco Basin, durchgeführt haben. Die Scoping-Studie bei Francisco Basin kommt gut voran und wird bald nach der JORC-Aktualisierung folgen. Darüber hinaus werden auch andere wichtige Aktivitäten fortgesetzt, darunter die Vorbereitungen für die DLE-Pilotanlage, die laufende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP") und die hydrogeologischen Studien bei unseren beiden Vorzeigeprojekten.

"Wie aus den jüngsten Äußerungen von Ministern und Präsident Boric hervorgeht, unterstützen wir voll und ganz die Priorisierung von DLE durch die Regierung für alle neuen Lithiumprojekte in Chile aufgrund der potenziellen ökologischen und sozialen Vorteile. Dies bestätigt, dass das Unternehmen in einer günstigen Position ist, um sein Ziel zu erreichen, ein grüner Lieferant von Lithium für den EV-Markt zu werden.

"Um unser Angebot weiter zu stärken, planen wir die Einrichtung eines ESG-Ausschusses, der dem Vorstand unterstellt ist, um alle ESG-Faktoren zu überwachen und voranzutreiben, und wir werden in Kürze unser lokales Büro in Copiapó eröffnen, um unser Engagement mit den lokalen Gemeinden und wichtigen Interessengruppen fortzusetzen. Zusammen mit der jüngsten Vergrößerung unseres operativen Teams in Chile bedeutet dies, dass wir bei allen drei CleanTech Lithium-Projekten weiter vorankommen können.

"In Anbetracht unserer neuen Vorstandsernennungen, die diese Woche bekannt gegeben wurden und die das Team weiter verstärken, hat unser Unternehmen im vergangenen Jahr einen weiten Weg zurückgelegt, und wir werden uns bemühen, unsere Aktionäre auf dem Laufenden zu halten, während wir mit unseren Arbeitsprogrammen vorankommen.

Bei dieser Meldung handelt es sich um einen Auszug aus einer längeren englischen Unternehmensmeldung.

Die in dieser Bekanntmachung mitgeteilten Informationen gelten als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014, die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des britischen Rechts ist. Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung gelten diese Insider-Informationen nun als öffentlich zugänglich. Die Person, die die Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Namen des Unternehmens veranlasst hat, war Gordon Stein, Direktor und CFO.

Anmerkungen

CleanTech Lithium (AIM:CTL) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das die nächste Generation von nachhaltigen Lithiumprojekten in Chile vorantreibt. Wir sind stolz auf unsere Nachhaltigkeit und unser Engagement für eine Netto-Nullbilanz. Unser Ziel ist es, große Mengen an kohlenstoffneutralem Lithium in Batteriequalität zu produzieren, indem wir die bewährte nachhaltige Technologie der direkten Lithiumextraktion nutzen, die mit sauberer Energie betrieben wird, und wir planen, der grünste Lithiumlieferant für den EV-Markt zu sein.

CleanTech Lithium verfügt über drei aussichtsreiche Lithiumprojekte - Laguna Verde, Francisco Basin und Llamara -, die sich im Lithiumdreieck, dem weltweiten Zentrum der Lithiumproduktion für Batterien, befinden. Die Projekte Laguna Verde und Francisco Basin befinden sich in Becken, die vollständig vom Unternehmen kontrolliert werden, was erhebliche potenzielle Erschließungs- und Betriebsvorteile mit sich bringt. Llamara ist das jüngste Greenfield-Projekt des Unternehmens, das bei geringen Anfangskosten ein beträchtliches Entwicklungspotenzial bietet. Alle drei Projekte haben direkten Zugang zu einer ausgezeichneten Infrastruktur und erneuerbarer Energie.

CleanTech Lithium ist bestrebt, erneuerbare Energie für die Verarbeitung zu nutzen und die Umweltauswirkungen seiner Lithiumproduktion durch den Einsatz der direkten Lithiumextraktion zu verringern. Die direkte Lithiumextraktion ist eine transformative Technologie, bei der Lithium nur aus der Sole gewonnen wird, was zu einer höheren Gewinnung und Reinheit führt. Die Methode bietet kurze Entwicklungszeiten, niedrige Vorabinvestitionen, keine umfangreichen Baustellen und keine Entwicklung von Verdunstungsteichen, so dass kein Wasser aus dem Grundwasserleiter entnommen wird und die lokale Umwelt nicht beeinträchtigt wird.

ENDE

Für diese aus dem Englischen übersetzte Pressemeldung wird keine Haftung übernommen.

