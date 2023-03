Original-Research: clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG Unternehmen: clearvise AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 31.03.2023 Kursziel: 3,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,70. Zusammenfassung: Pelion Green Future hat letzte Woche den mehrheitlichen Verkauf der Tion Renewables AG an das norwegische Unternehmen EQT Active Core Infrastructure bekanntgegeben, das plant, Tion von der Börse zu nehmen. Tion hält einen Anteil von 18,4% an clearvise. EQT gab bekannt, dass das Memorandum of Understanding (MoU) mit clearvise nicht wie ursprünglich beabsichtigt umgesetzt wird. Daraufhin hat clearvise das MoU, das die Übernahme des Tion-Grünstromportfolios (158 MW) beinhaltete, gekündigt. Damit findet der große Wachstumssprung nicht statt. clearvises Wachstumsstrategie ist aber weiterhin intakt. Mit einem Grünstromportfolio von gut 300 MW und einer aktiven Wind- und PV-Projektpipeline von derzeit knapp 450 MW halten wir clearvises Ausbauziel von 1.000 MW bis 2025 (750 MW operative Erzeugungskapazität und 250 MW gesicherte Pipeline) weiterhin für gut erreichbar. Da wir das Tion-Portfolio bisher nicht in unser Wachstumsmodell integriert haben, ändern sich unsere Schätzungen und die Bewertung von clearvise nicht. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR3,70. EQTs Plan, Tion von der Börse zu nehmen, könnte auch bei clearvise Übernahmespekulationen auslösen, denn mit der Tion-Übernahme ist EQT mit ca. 18% größter Aktionär von clearvise. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.70 price target. Abstract: Last week Pelion Green Future announced the sale of a majority stake in Tion Renewables AG to the Norwegian company EQT Active Core Infrastructure and plans to delist Tion. Tion holds an 18.4% stake in clearvise. EQT announced that the Memorandum of Understanding (MoU) with clearvise would not be implemented as originally intended. clearvise thus terminated the MoU, which included the acquisition of Tion's green power portfolio (158 MW). This means that the expected surge in growth has not materialised. However, clearvise's growth strategy is still intact. With a green power portfolio of more than 300 MW and an active wind and PV project pipeline of currently almost 450 MW, we still consider clearvise's expansion target of 1,000 MW by 2025 (750 MW operational generation capacity and 250 MW secured pipeline) to be well within reach. As we have not yet integrated the Tion portfolio into our growth model, our forecasts and valuation of clearvise remain unchanged. An updated DCF model yields an unchanged EUR3.70 price target. EQT's plan to delist Tion could also trigger speculation about a takeover of clearvise, as the Tion takeover makes EQT clearvise's largest shareholder with ca. 18%. We confirm our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26663.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °