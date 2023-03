Süss MicroTec erhöht die Dividende

Der Halbleiterausrüster Süss MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235) will eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie vorschlagen. Im Vorjahr wurde zum ersten Mal seit dem Börsengang eine Dividende in Höhe von 0,16 Euro je Aktie ausgeschüttet. Die Hauptversammlung findet am 31. Mai 2023 statt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 22,90 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei rund 0,87 Prozent.

Süss MicroTec hat die Umsatzerlöse im abgelaufenen Jahr insgesamt um 13,6 Prozent auf 299,1 Mio. Euro gesteigert. Das EBIT verbesserte sich insgesamt um 10,2 Mio. Euro auf 32,8 Mio. Euro. Die EBIT-Marge betrug damit 11,0 Prozent nach 8,6 Prozent im Vorjahr. Der Jahresüberschuss hat sich im Vorjahresvergleich um 8,5 Mio. Euro auf 24,5 Mio. Euro erhöht.

Sofern sich die derzeit bestehenden Zulieferengpässe im Geschäftsjahr 2023 sukzessive verbessern und sich die wirtschaftliche Situation nicht unerwartet verschlechtert, rechnet das Management für das Gesamtjahr 2023 mit einem Umsatz in einer Bandbreite von 320 bis 360 Mio. Euro. Insgesamt geht das Management von einer EBIT-Marge in einer Bandbreite von 10 bis 12 Prozent aus.

Süss MicroTec mit Sitz in Garching bei München wurde 1949 gegründet und ist ein Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie.

