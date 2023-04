Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Burkhalter Gruppe schliesst Geschäftsjahr 2022 überaus erfolgreich ab



03.04.2023 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Burkhalter Gruppe darf auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurückblicken und kann sehr gute Ergebnisse vorzeigen. Wie angekündigt, konnte der Gewinn pro Aktie gegenüber dem Vorjahr mit 18.5% klar gesteigert werden. Der Verwaltungsrat plant daher, der am 16. Mai 2023 stattfindenden Generalversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von CHF 4.25 (Vorjahr CHF 3.80) pro Aktie zu beantragen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 sind erfreulich. Der Gewinn pro Aktie beträgt CHF 4.73 (Vorjahr CHF 3.99, +18.5%), das Betriebsergebnis (EBIT) CHF 48.1 Mio. (Vorjahr CHF 29.3 Mio.) und das Konzernergebnis CHF 38.5 Mio. (Vorjahr CHF 23.9 Mio.). Der Umsatz liegt bei CHF 800.8 Mio. (Vorjahr CHF 539.5 Mio.). Die Umsatz- aber auch Ergebnissteigerungen im Verhältnis zum Vorjahr sind im Wesentlichen auf die Fusion mit der poenina holding ag per 29. Juni 2022 zurückzuführen. Sie lassen sich somit nicht oder nur bedingt mit den Vorjahreszahlen vergleichen. Die klare Steigerung des Gewinns pro Aktie ist zum einen auf die gestiegene Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen, verbesserte Prozessabläufe auf den Baustellen und die erfolgreich vollzogene Fusion mit Poenina zurückzuführen. Zum anderen konnten die stark gestiegenen Materialeinkaufspreise und generellen Kostensteigerungen durch Effizienzsteigerungen und Preisanpassungen kompensiert werden. Die Materialverfügbarkeit von Tagesmaterial ist den Verhältnissen entsprechend gut. Bei Komponenten wie Wärmepumpen, Wechselrichtern oder Trafostationen sind jedoch, je nach Typ und Ausführung, Wartezeiten durch die Kundinnen und Kunden von mehreren Monaten in Kauf zu nehmen. Stark gewachsen

Durch die Fusion mit Poenina und den seither getätigten Akquisitionen ist der Firmen- und Mitarbeiterbestand der Burkhalter Gruppe stark gewachsen. Zudem wurde am 4. Oktober 2022 die Pauli Elektro AG in Burgdorf (BE) gekauft. Seit 24. Oktober 2022 gehört die Imwinkelried Lüftung und Klima AG mit Sitz in Visp (VS) und einer Zweigniederlassung in Burgdorf (BE) sowie deren Tochtergesellschaft exclean ag mit Sitz in Visp (VS) zum Unternehmen. Am 10. Januar 2023 wurde die LKE Haustechnik AG in Landquart (GR) erworben, am 12. Januar 2023 die Strässle Installationen AG in Amriswil (TG) und am 26. Januar 2023 die Elektro Saas AG in Saas-Fee (VS). Jüngst haben wir am 28. März 2023 noch die Bötschi Holding AG, Mauren (TG), mit deren Tochtergesellschaften Bötschi AG Feuer Luft Wasser, Mauren (TG), Angele AG Feuer Luft Wasser, Bronschhofen (SG), und der Perl-Pool AG, Mauren (TG) gekauft. Beantragung einer Dividendenauszahlung geplant

Aufgrund der überaus erfreulichen Ergebnisse plant der Verwaltungsrat, der am 16. Mai 2023 stattfindenden Generalversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von CHF 4.25 brutto (Vorjahr CHF 3.80) pro Aktie zu beantragen, bestehend aus CHF 2.125 (brutto) ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn (CHF 1.38125 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) und CHF 2.125 aus den Kapitalreserven (verrechnungssteuerfrei). Nachhaltigkeit

Laut Bundesamt für Energie verbraucht der Schweizer Gebäudepark etwa 100 TWh, was rund 45% des nationalen Energiebedarfs und rund 30% des inländischen CO2-Ausstosses ausmacht1. Die Burkhalter Gruppe will mit energieeffizienten Lösungen einen umfassenden Beitrag zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes leisten. Denn durch gewerkübergreifendes Zusammenarbeiten kann sie Dienstleistungen anbieten, die den Energieverbrauch und damit die Treibhausgasemissionen im Schweizer Gebäudepark reduzieren. Die Nachhaltigkeitsambitionen der Burkhalter Gruppe sind seit 2019 strategisch und seit 2022 auch statutarisch verankert. Daher ist das Unternehmen gefordert, die nachhaltige Entwicklung auch im eigenen Betrieb und innerhalb der Wertschöpfungskette voranzutreiben. Die Burkhalter Gruppe will die negativen Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit möglichst gering halten. Ihre diesbezüglichen Ziele und Massnahmen sind im neusten Nachhaltigkeitsbericht nachzulesen. Ausblick weiterhin zuversichtlich

Durch die anhaltend hohe Bautätigkeit, den bestehenden Sanierungsbedarf und eine steigende Nachfrage nach energieeffizienten Gebäuden sieht das Management der Burkhalter Gruppe Potenzial. Es geht davon aus, den Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr stabil halten, eventuell sogar steigern zu können. Allerdings kann dieser positive Ausblick durch die Inflation, steigende Materialpreise, Zinssteigerungen, die geopolitische Lage und Lieferengpässe bei diversen Materialien negativ beeinflusst werden. Dank an die Mitarbeitenden

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitenden, die sich engagiert und tatkräftig für den Erfolg der Burkhalter Gruppe einsetzen. Geschäftsbericht 2022 und Nachhaltigkeitsbericht 2022

Der Geschäftsbericht 2022 der Burkhalter Gruppe, bestehend aus den beiden Publikationen Finanzielle Berichterstattung 2022 und Porträt 2022 sowie der Nachhaltigkeitsbericht 2022 kann heruntergeladen werden unter: www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

Montag, 3. April 2023 von 9:00 - 10:30 Uhr

SIX ConventionPoint, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Unternehmenskommunikation, Nachhaltigkeit und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch

