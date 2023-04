Siemens Energy – Ein unterschätzter Profiteur des Energie-Booms?

Werbung

Die globale Stromproduktion steigt auf 34.834 TWh bis 2030

Siemens Energy ist ein Anbieter von Produkten und Dienstleistungen entlang der Energie-Wertschöpfungskette. Das beginnt bei der Stromproduktion mittels Windkraftanlagen, der Wärmeerzeugung, setzt sich über den Bau von Batteriespeichersystemen fort, beinhaltet Stromnetzinfrastruktur und endet bei Turbinen und industriellen Generatoren. Damit wird das Unternehmen zu einem Profiteur des Hungers nach Energie. Bereits jetzt sitzt Siemens Energy auf 98,9 Mrd. Euro an Aufträgen. Die Stromproduktion dürfte im Zeitraum 2020 bis 2030 laut der Internationalen Energieagentur von 26.726 TWh auf 34.834 TWh zulegen. Die expandierenden Volkswirtschaften, der Übergang zu Elektroautos, der Einsatz von Wärmepumpen und der beginnende Aufbau der Wasserstoffwirtschaft werden zu Nachfragetreibern und steigern das Auftragsbuch des Konzerns.

In der EU sollen 42,5 % der Energie aus Erneuerbaren Energien stammen

Die EU hat sich auf einen neuen Kompromiss geeinigt. Sie will die Energiewende anpacken. Dazu soll das bisherige Ziel, wonach 32 % der verbrauchten Energie aus Erneuerbaren Energien stammen, deutlich höher ausfallen. Angestrebt werden nun 42,5 % bis zum Jahr 2030. Freiwillig können die Staaten auch auf 45 % hochgehen. Folglich muss der Ausbau der Wasserkraft, Wind- und Solarenergie schneller und voluminöser erfolgen. Durch das neue Ziel der EU müssen nicht nur die Erneuerbaren Energien ausgebaut werden, sondern auch die Strominfrastruktur, um beispielsweise den im Norden erzeugten Strom aus Windkraft in den Süden der Länder zu verteilen. Positiv kann sich für Siemens Energy die komplette Übernahme der Tochter Siemens Gamesa auswirken, die aktuell durchgeführt wird. Denn dadurch hat sich Siemens Energy als ein führender Anbieter von Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen positioniert. Bereits im Rahmen der „Fit-for-55“-Ziele der EU wurde ein Ausbau der Windenergie um 480 GW vorgeschlagen. Im Jahr 2022 wurden lediglich 19 GW hinzugebaut, sodass die Kapazität auf 255 GW kommt. Der Ausbau muss beschleunigt werden und dürfte große Aufträge für Siemens Energy bereithalten.

Siemens Energy liefert die Strominfrastruktur für die Energiewende

Siemens Energy wird künftig nicht nur bei Windkraftanlagen gut aufgestellt sein, sondern profitiert auch vom Ausbau und der Modernisierung der Strominfrastruktur. Denn mehr dezentral erzeugter Strom, der in seiner Produktion zudem schwankend ist, muss an die Haushalte und Industrie verteilt werden. Beispielsweise wird man mehrere Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee mit dem Festland verbinden. Dieser Auftrag, der auch die Instandhaltung über 10 Jahre beinhaltet, war 4 Mrd. Euro groß und entfällt hälftig auf Siemens Energy. Vor wenigen Tagen ging bei Siemens Energy ein Auftrag für rund 1 Mrd. Euro aus Italien ein. Siemens Energy liefert für eine 970 km lange Untersee Stromleitung, die Sardinien, Sizilien und das italienische Festland verbindet, die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Technologie. In diesem Zuge stellt der Konzern zusammen mit FATA vier Konverter-Stationen bereit. „Die HGÜ-Verbindung wird eine effizientere Nutzung erneuerbarer Energien ermöglichen, die Stabilität der Stromnetze erhöhen sowie das Einsparen von CO₂-Emissionen durch Schließung von Kohlekraftwerken auf den beiden Inseln ermöglichen“, heißt es. Da allein Italien 70 GW an zusätzlichen Erneuerbaren Energien installieren will, kann sich Siemens Energy in den nächsten Jahren auf weitere Aufträge gefasst machen.

Die Aktie stürmt in Richtung des 52-Wochenhochs!

Am 16.03.23 schloss Siemens Energy eine Kapitalerhöhung über 72,7 Mio. Aktien zu 17,32 Euro je Aktie erfolgreich ab. Der Cash-Zufluss von mehr als 1,25 Mrd. Euro dient der teilweisen Finanzierung der Siemens Gamesa-Übernahme. Damit sind Finanzierungssorgen vom Tisch und die Aktie reagierte positiv. Nun nähert sie sich bis auf vier Prozent dem 52-Wochenhoch. Der Markt spielt, dass Siemens Energy ein Profiteur des Energie-Booms wird und insbesondere beim Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie der Strominfrastruktur beste Chancen auf große Aufträge hat.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf Siemens Energy

Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens Hochtief AG ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die Siemens Energy AG-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW6MDS). Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird. Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo Long Optionsschein wertlos. Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo Long Optionsschein mit Basiswert Siemens Energy AG-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Siemens Energy AG zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 03.04.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion

Redakteur: Jörg Meyer, TraderFox GmbH

Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH

Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte finden Sie auf https://compliance.traderfox.de/#/