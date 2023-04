GNW-Adhoc: Rackspace Technology nutzte eine Kombination aus öffentlichen, privaten und staatlichen Cloud-Lösungen für den CNWL NHS Foundation Trust, um dessen Servicekapazitäten zu erweitern und gleichzeitig sensible Daten zu schützen

^SAN ANTONIO, April 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/)(®) (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass der CNWL NHS Foundation Trust (https://www.cnwl.nhs.uk/) eine Kombination aus öffentlichen, privaten und staatlichen Cloud-Lösungen nutzte, um den enormen Druck zu bewältigen, die wachsende Nachfrage nach seinen Gesundheitsdienstleistungen zu befriedigen und die wachsende Menge an Patientendaten zu sichern. Der 2002 gegründete Central and North West London (CNWL) NHS Foundation Trust bietet Gesundheitsversorgung in London, Milton Keynes, Surrey und anderen Regionen. Mit mehr als 8.500 Beschäftigten bietet er über 300 Dienstleistungen an 150 Standorten und 40 Partnerstandorten an. Vor der Pandemie ging CNWL eine Partnerschaft mit Rackspace Technology ein, um ein langfristiges digitales Transformationsprojekt zu realisieren, bei dem Altsysteme in die Rackspace Private Cloud migriert und dann über die Rackspace Government Cloud auf Microsoft(®) Azure(®) in eine Multicloud-IT-Umgebung verschoben werden sollten. Als COVID-19 ausbrach, legte die Gesundheitsorganisation ihre Transformationspläne auf Eis. Mit Hilfe des Teams von Rackspace Technology konzentrierte sich das Unternehmen vielmehr auf die Unterstützung von Telearbeit und neuen Modellen der Patientenversorgung. ?Da Rackspace Private Cloud bereits die Flexibilität, Geschwindigkeit und Ausfallsicherheit bietet, die CNWL für die Innovation seiner Dienste benötigt, hat das Unternehmen auch eine öffentliche Cloud auf Microsoft Azure eingerichtet, um einige seiner Dienste bereitzustellen", so Owen Powell, Director of ICT, CNWL NHS Foundation Trust. ?Um eine optimale Sicherheit für die riesigen Bestände an sensiblen Patientendaten zu gewährleisten, empfahl Rackspace Technology Rackspace Government Cloud, eine vollständig verwaltete Sicherheitsplattform-as-a-Service." ?Cloud-Dienste werden für die Erbringung von NHS-Diensten in ganz England immer wichtiger", so D. K. Sinha, President, Public Cloud Business Unit für Rackspace Technology. ?Das Engagement für die Cloud hat zur Gründung des Cloud Centre of Excellence (CCoE) des NHS geführt, das bewährte Verfahren fördern und die Einführung von Cloud-Diensten in allen Organisationen vorantreiben soll. Und CNWL geht hierbei mit gutem Beispiel voran." Seit der Erweiterung und Optimierung seiner Multicloud-Infrastruktur hat CNWL die Flexibilität und Geschwindigkeit erlangt, die es für Innovationen benötigt. Zu seinen Innovationen gehört eine digitale Prüfanwendung, die es Klinikärzten ermöglicht, Daten auf ihrem Telefon oder Computer zu erfassen, statt mit Papier und Stift. Eine weitere Innovation ist die Verwendung von QR-Codes auf Hochrisikomedikamenten, die es den Patienten ermöglichen, sich Videos anzusehen, statt die Gebrauchsanweisung zu lesen. ?Im NHS herrscht ständig Kapazitäts- und Veränderungsdruck", sagte Nigel Tazzyman, Deputy Director of ICT bei CNWL. ?In unserer Multicloud-Umgebung können wir schnell auf diese Änderungen reagieren. Früher hätte es Wochen oder Monate gedauert, neue Technologien und Infrastrukturen bereitzustellen. Jetzt können wir Projekte oft in vier bis fünf Tagen umsetzen. Und in den letzten drei Jahren haben wir unseren Platzbedarf, unsere Server und unsere Arbeitslast um etwa 20 % reduziert. Außerdem haben wir die Kosten allein durch die Optimierung um 15 bis 18 % gesenkt." Klicken Sie hier, um die vollständige Fallstudie zu lesen (https://www.rackspace.com/case-studies/cnwl) und hier, um ein Video (https://www.youtube.com/watch?v=vPcBUzCqs5A) über die technologische Modernisierung von CNWL durch Rackspace Technology anzuschauen. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=YojLPl00c7ZVwgzP53ycMKY_hdGMYtUISAFk plxTVwLub4N26oo5fI1ygq45KQ2r5meRM0o5PZsxY02QxB4I5pXmK8uUHlmRJlxPoz19Ju0=) ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu optimieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt Natalie Silva publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) °