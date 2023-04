Gestiegene Kosten und sparsame Passagiere drücken Gewinn bei American Airlines

FORT WORTH (dpa-AFX) - Die Ergebnisse der US-Fluggesellschaft American Airlines sind im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Grund für das schwache Abschneiden seien anhaltend hohe Kosten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Fort Worth mit. Diese stünden den Gewinnen aus der erhöhten Reisenachfrage gegenüber. Laut American Airlines haben Inflations- und Rezessionssorgen der nach dem Ende der Pandemiebeschränkungen gestiegenen Nachfrage in den vergangenen Monaten keinen Abbruch getan. Allerdings entschieden sich Passagiere dabei offenbar häufiger für günstigere Tarife. Jüngst gingen außerdem die wöchentlichen Buchungen zurück, was für Anleger ein wichtiges Signal für die verkehrsreiche Zeit in den Frühlings- und Sommermonaten ist.

Der bereinigte Gewinn je Aktie von American Airlines lag im ersten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen zwischen 1 und 5 Cent. Die von Bloomberg befragten Analysten hatten durchschnittlich 4,6 Cent erwartet. Der Umsatz von 12,19 Milliarden US-Dollar entsprach hingegen den Markterwartungen. Die Aktie rutschte vorbörslich um mehr als ein Prozent ab. Die endgültigen Zahlen will die Fluggesellschaft am 27. April vorlegen./lew/niw/jha/