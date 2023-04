EQS-News: Lenzing AG: Vorstandsmitglied Robert van de Kerkhof verlässt Lenzing per Ende 2023

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Personalie

Lenzing AG: Vorstandsmitglied Robert van de Kerkhof verlässt Lenzing per Ende 2023



13.04.2023 / 12:16 CET/CEST

Vorstandsmitglied Robert van de Kerkhof verlässt Lenzing per Ende 2023 Robert van de Kerkhof steht für eine weitere Verlängerung seines Vertrages nicht mehr zur Verfügung

Vorstand wird von vier auf drei Mitglieder reduziert Lenzing – Im Vorstand der Lenzing Gruppe, des weltweit führenden Anbieters von holzbasierten Spezialfasern, kommt es zu einer personellen Änderung. Robert van de Kerkhof, Chief Commercial Officer Fiber und seit 2014 Mitglied des Vorstands, setzte den Aufsichtsrat darüber in Kenntnis, für eine weitere Verlängerung seines bis zum 31. Dezember 2023 laufenden Vertrages nicht mehr zur Verfügung zu stehen. „Robert van de Kerkhof hat seine Rolle als Marketing- und Vertriebsvorstand seit 2014 hervorragend ausgefüllt und wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung der Lenzing Gruppe beigetragen. Mit der disziplinierten Umsetzung der Unternehmensstrategie, insbesondere der Investitionsprojekte in Thailand und Brasilien sowie der Positionierung der Marken TENCEL™ und VEOCEL™, ist Lenzing bestens für die Zukunft und die wachsende Nachfrage nach umweltverträglichen Fasern aufgestellt. Wir bedanken uns für die engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute“, sagt Cord Prinzhorn, Aufsichtsratsvorsitzender der Lenzing Gruppe. „Nach neun Jahren habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, die Lenzing Gruppe als Vorstand per Ende des Jahres zu verlassen. Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es war eine fantastische Reise mit herausragenden Erfolgen, darunter die erfolgreiche Umsetzung unserer neuen Werke und unserer Markenstrategie, wegweisende Produktinnovationen sowie die Entwicklung zum Champion der Nachhaltigkeit“, sagt Robert van de Kerkhof. Der Vorstand der Lenzing Gruppe wird damit von vier auf drei Mitglieder reduziert. Vorstandsvorsitzender Stephan Sielaff wird im Wesentlichen die Vertriebsagenden im Bereich Fiber übernehmen. Robert van de Kerkhof wird bis zum Ende seiner laufenden Funktionsperiode als Chief Sustainability Officer den Nachhaltigkeitsbereich einschließlich der CO 2 -Roadmap weiter vorantreiben.

