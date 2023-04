MERCK KGaA - Teil-Pausierung einer Phase-III-Studie schickt Kurs in den Keller

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 161,350 € (XETRA)

Sowohl für neue Patienten, als auch für Patienten, die weniger als 70 Tage an Phase III der Studie teilnahmen und mit Evobrutinib behandelt wurden, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA angewiesen, die Merck-Studie zu beenden. Alle anderen Patienten führen die Studie fort. Ursache ist ein Verdacht auf Leberschädigungen in zwei Fällen, die aber asymptomatisch und ohne Behandlungsbedarf verliefen, so Merck in einer Pressemitteilung am gestrigen Tag. Zudem will Merck im vierten Quartal die Ergebnisse mit allen anderen Probanden veröffentlichen.

Dem Aktienkurs hat diese Nachricht dennoch keinen Gefallen getan, denn das Medikament gilt als Hoffnungsträger für Merck im Bereich der Behandlung von schubförmiger Multipler Sklerose. Und so brach der Kurs der Aktie gestern über 7 % ein und fiel damit auch unter das bisherige Jahrestief bei 162,45 EUR zurück.

Damit setzt sich der im Januar begonnene Abwärtstrend wie erwartet fort und muss jetzt schon an den Tiefs des Vorjahres und der mittelfristigen Unterstützung bei 149,95 EUR gebremst werden, um einen Abverkauf bis 134,50 bis 136,20 EUR doch noch zu verhindern. Charttechnisch betrachtet besteht aber immer noch die Chance auf eine steile Erholung ausgehend von 149,95 EUR.

Sollte sich die Nachrichtenlage entspannen bzw. die FDA-Anordnung revidiert werden, könnte dies dem Kurs kurz Auftrieb verleihen. Für eine nachhaltige Erholung müsste die Aktie aber nicht nur das Hoch des laufenden Monats bei 176,75 und den Widerstand bei 181,50 EUR durchbrechen - für eine übergeordnete Trendwende bedarf es vor allem eines Anstiegs über 189,70 EUR.

Merck KGaA Chartanalyse (Tageschart)

Besucht mich auch auf stock3 Terminal, werdet Follower und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorge ich Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)